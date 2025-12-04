فازت شعبة الهندسة بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، بعدة مراكز متميزة في جميع المجالات المتخصصة خلال مشاركتها في مسابقة ملتقى العباقرة للمعرض العلمي مناطق (منطقة غرب القاهرة - أكتوبر)، والتي أُقيمت بمعهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأسفرت النتائج عن فوز نخبة من طلاب شعبة الهندسة بمراكز متميزة، حيث حصل الطالب رامز ميلاد زكريا، على المركز الأول في مجال تطبيقات الويب، والطالب يوسف صبحي، على المركز الأول في مجال النظم المتكاملة، والطالب إيهاب رزق، على المركز الأول في مجال التصميم المعماري.

كما حصلت الطالبة منة الله مجدي، على المركز الأول في مجال المباني الخضراء، والطالبة ملك حسام، على المركز الثاني في مجال المجسمات الإنشائية، والطالبة إنجي مدحت، على المركز الثاني في مجال الميكاترونكس.

بينما حصلت الطالبة مي محمد، على المركز الثالث في مجال التصميم المعماري، والطالبة ياسمين السيد، على المركز الثالث في مجال الطاقة الشمسية، والطالب مصطفى جمال، على المركز الثالث في مجال الإلكترونيات، والطالب أنس رضا، على المركز الثالث في مجال الكهرباء.

يأتي هذا التفوق تحت إشراف نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالبرامج المختلفة بشعبة الهندسة وبجهود تنظيمية متميزة من وحدة الأنشطة العلمية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة: د. محمود النحاس، م. أحمد حمدي، لضمان تمثيل الأكاديمية بصورة مشرفة تُبرز مستوى شعبة الهندسة وتفاعلها مع المبادرات العلمية الوطنية.

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف تفاصيل خروج عربة بضائع عن القضبان بالبدرشين

توضيح من عباس شراقي بعد بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ماذا قال؟