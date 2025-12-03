تنظم الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بجامعة حلوان لقاء توعويا بعنوان "التزييف العميق والتضليل الإعلامي في عصر تقنيات الذكاء الاصطناعي"، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالدور الأرضي بمبنى رئاسة الجامعة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

ويأتي اللقاء بحضور الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، حيث يناقش مجموعة من المحاور المهمة التي تتناول تعريف التزييف العميق وتقنياته، وأشكال التضليل الإعلامي عبر الصور والفيديوهات والأخبار الكاذبة، بالإضافة إلى الأبعاد الأخلاقية والقانونية المرتبطة بهذه الظاهرة.

كما يتطرق اللقاء إلى تأثير التزييف العميق على الرأي العام والثقة في المؤسسات، ودوره في الحملات الانتخابية والسياسية، فضلاً عن انعكاساته على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي. ويستعرض اللقاء استراتيجيات المواجهة من خلال أدوات كشف التزييف العميق، ودور التعليم والتوعية المجتمعية، وأهمية التعاون لمكافحة التضليل الإعلامي.

ويختتم اللقاء برؤى مستقبلية حول الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي، وإمكانية أن يكون الذكاء الاصطناعي جزءًا من الحل لتعزيز المصداقية الإعلامية في زمن الخوارزميات.

اقرأ أيضاً:

"التعليم" توجه بسرعة صرف حافز التدريس والإدارة المستحق للمعلمين والمديرين

جامعة حلوان توضح حقيقة انضمام الفنان سامح حسين لأعضاء هيئة التدريس

770 مدرسة مستفيدة.. "التعليم" توسع شراكتها مع "مصر الخير" لدعم المجتمع التعليمي