القاهرة - أ ش أ:

قال الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن الاعتماد التعليمي ليس إجراءً إداريا فحسب، بل هو منهج متكامل للتطوير والتحسين المستمر، يسهم في ترسيخ ثقافة التميز داخل المعاهد الأزهرية، ويضمن تقديم مخرجات تعليمية قادرة على خدمة الدين والوطن والإنسانية جمعاء.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية- خلال كلمته بالملتقى الرابع لضمان جودة التعليم الأزهري- أن الجودة اليوم أصبحت مطلبا شرعيا ووطنيا؛ إذ دعا ديننا الحنيف إلى الإتقان في كل عمل، فقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه"، ومن هنا يلتقي المنهج الديني الأصيل مع المنهج العلمي الحديث في ميدان الجودة والاعتماد.

وأوضح الشيخ أيمن عبدالغني، أن قطاع المعاهد الأزهرية شهد خلال السنوات الماضية طفرة غيرمسبوقة في مجال الجودة والاعتماد، إذ بلغ عدد المعاهد الأزهرية المعتمدة ما يقرب من ألفي معهد، ولا تزال مسيرة الجودة متواصلة بخطى واثقة نحو تحقيق تميز مؤسسي شامل، يعبر عن رؤية الأزهر في إعداد جيل يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

واختتم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، كلمته، بأننا اليوم نعتز بتكريم عدد من المعاهد الأزهرية التي حصلت على الاعتماد، ونعد ذلك حافزا لبقية المعاهد كي تسير على هذا النهج المبارك، في ضوء رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء الإنسان وتنمية قدراته بأعلى معايير الكفاءة والجودة، ونؤكد أن الحصول على الاعتماد ليس نهاية الطريق، بل بدايته نحو مزيد من التطوير والتميز.