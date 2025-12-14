تيودور بلهارس يوقع اتفاقًا دوليًا للطب الحيوي في مصر

وقع معهد تيودور بلهارس للأبحاث اتفاقية تعاون استراتيجية مع المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية (ICGEB)، أحد أبرز الكيانات العلمية الحكومية الدولية الرائدة في الابتكار، والذي يضم ثلاثة مراكز بحثية كبرى في تريستا بإيطاليا، ونيودلهي بالهند، وكيب تاون بجنوب أفريقيا.

وبحسب بيان، جرى توقيع مذكرة التفاهم بين الدكتور أحمد عبد العزيز، مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس مجلس الإدارة، والدكتور لورانس بانكس، المدير العام للمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، بهدف دعم التعاون البحثي والتدريبي في مجالات الطب الحيوي والتكنولوجيا المتقدمة.

ويأتي هذا التعاون تتويجًا لجهود علمية مشتركة، شارك في إعدادها الدكتور أحمد أحمد عبد العزيز حسين، الباحث بقسم الرخويات الطبية بالمعهد والمنسق المصري للاتفاقية، والذي أسهم خلال مهمته العلمية لما بعد الدكتوراه بفرع المركز في كيب تاون في تعزيز التواصل المؤسسي وتحقيق هذا التعاون.

وعلى الجانب الآخر، تولى الأستاذ الدكتور لويس زربيني، مدير فرع ICGEB بجنوب أفريقيا، مهمة التنسيق لقيادة البرامج المشتركة والإشراف على المشروعات البحثية والتدريبية التي ستنفذ بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، في إطار تعاون طويل الأمد يعزز الاستفادة العلمية والتطبيقية.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ برامج بحثية متقدمة تشمل تطوير وسائل تشخيص وعلاج فعالة للأمراض المعدية المزمنة، وعلى رأسها البلهارسيا والسل، إلى جانب دعم أبحاث السرطان والوصول إلى أهداف علاجية جديدة باستخدام أحدث تقنيات الهندسة الوراثية.

كما تتضمن الاتفاقية التعاون في اختبار وتطوير ببتيدات علاجية مستخلصة من الكائنات الطبيعية، ودعم مسارات نقل التكنولوجيا، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة الباحثين المصريين وتمكينهم من استخدام وتطوير أدوات بحثية متقدمة.

وفي تصريحات له، أكد الدكتور أحمد عبد العزيز أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة مهمة تعكس حرص معهد تيودور بلهارس على توسيع شراكاته العلمية مع المؤسسات الدولية الرائدة، بما يدعم تطوير الأبحاث والخدمات الطبية في مصر.

وأشار إلى أن التعاون مع المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية سيسهم في تطوير أدوات تشخيص وعلاج مبتكرة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز قدرات مصر في مجالات التكنولوجيا الحيوية والطب الدقيق.

وأكد عبد العزيز أن هذه الشراكة تأتي ضمن استراتيجية المعهد لرفع كفاءة الباحثين من خلال التدريب المشترك، وتبادل الخبرات، ودعم التمويل البحثي، بما يعزز مكانة الباحث المصري على الساحة العلمية الدولية.

ويعكس هذا التعاون الدولي الدور العلمي الرائد لمصر إقليميًا في مجالات الطب الحيوي والهندسة الوراثية، ويؤكد التزام معهد تيودور بلهارس بدعم الابتكار وتطوير البحث العلمي بما يسهم في تحسين مستقبل الرعاية الصحية ودعم مسار التنمية المستدامة.

