"قضية ظل الحمار".. "عين شمس" تحصد جوائز تمثيل بمهرجان طنجة للمسرح

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة عين شمس، عن تحقيق إنجاز فني وثقافي جديد يُضاف إلى سجلها الحافل، حيث حصد منتخبها للتمثيل المسرحي جوائز التمثيل في فعاليات الدورة الثامنة عشرة من مهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي، الذي أُقيم في المملكة المغربية خلال الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر الجاري، ممثلةً جمهورية مصر العربية في هذا المحفل الدولي الكبير.

جاءت مشاركة جامعة عين شمس برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة.

وشهدت الدورة، منافسة قوية بمشاركة واسعة من دول العالم، شملت: إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، بولندا، ليتوانيا، الجبل الأسود، البرتغال، مصر، والمغرب.

وقدّم منتخب جامعة عين شمس، العرض المسرحي "الظل"، المأخوذ عن النص المسرحي "قضية ظل الحمار" للكاتب العالمي فريدريش دورينمات، ومن إخراج خالد أحمد، حيث عُرض العمل على مسرح بيكيت يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025.

ونال العرض، إعجاب لجنة التحكيم والجمهور، وتمكن من حصد جوائز التمثيل بالمهرجان، إذ فاز الطالب محمد عبد العزيز أبو كليل (كلية الآداب) بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الطالب أحمد فتحي السويفي بجائزة التميز في التمثيل.

رافق منتخب الجامعة وفد رسمي برئاسة الدكتورة سمر رجب، المدرس بكلية التربية ورائد أسرة من أجل مصر، وضم الوفد الطالبة وسام خالد، رئيس اتحاد طلاب الجامعة، إلى جانب فريق التمثيل المسرحي.

وبدأت الجامعة، الإعداد للعرض وإجراء بروفاته منذ سبتمبر 2025، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمشاركة بالتنسيق مع إدارة المهرجان، وتحت إشراف إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وتنفيذ مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب وفريق المتخصصين في المسرح بالإدارة.

ويؤكد هذا الإنجاز حرص جامعة عين شمس على دعم ورعاية المواهب الطلابية في مختلف المجالات الفنية والثقافية، بما يعزز مكانتها كمنارة للعلم والإبداع والثقافة.

