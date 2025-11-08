مستشفيات عين شمس تشارك في المنتدى الطبي الحيوي بجيانغسو بالصين 2025

كتب- عمر صبري:

شارك الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، في المؤتمر السنوي للمنتدى الطبي الحيوي ضمن فعاليات أسبوع التبادل الدولي لمقاطعة سوزو وجيانغسو بالصين.

كما شارك في المؤتمر الدكتور أحمد سعيد، مدير مستشفى الطوارئ بمستشفيات جامعة عين شمس، حيث ناقش المنتدى هذا العام موضوع "التعاون والتكامل بين الصناعة والتعليم والبحث والتطبيق" بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء من الجامعات الصينية والأفريقية.

واستضافت جامعة نانجين الطبية فعاليات اليوم الثاني من المنتدى، الذي عُقد يوم 28 أكتوبر بمقاطعة جيانغسو، بمشاركة وفود أكاديمية وطبية من عدة دول، من بينها جامعة عين شمس، التي مثلها الدكتور طارق يوسف كـ الجامعة المصرية الوحيدة المشاركة في المنتدى.

وخلال المؤتمر، شارك الدكتور طارق يوسف في جلسة حوارية (Round Table Discussion) تناولت فرص التعاون والتحديات في مجالات الطب والبحث العلمي، حيث تم مناقشة آليات التكامل بين الصناعة والتعليم والبحث والتطبيق في التخصصات الطبية المختلفة.

كما قدمت الدكتورة شيرين فواز، مدير مكتب العلاقات الدولية، محاضرة علمية بعنوان "الطب الحيوي والذكاء الاصطناعي: التكامل بين التعليم والبحث والصناعة في التأهيل الطبي والتطبيقات الجينية (Genomics)"، استعرضت خلالها دور التكنولوجيا الحديثة في دعم الطب الحديث والبحث العلمي.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الدكتور طارق يوسف عددًا من الاجتماعات الرسمية مع قيادات جامعة نانجينغ الطبية، شملت لقاءً مع رئيس الجامعة وعميد كلية الطب وعددًا من الأساتذة المتخصصين في مجالات الطب الباطني والغدد الصماء والجراحة.

وتم خلال اللقاءات بحث فرص التعاون الأكاديمي والعلمي، بما في ذلك تبادل الطلاب والأطباء، والمشاركة في المؤتمرات البحثية الدولية، وتبادل الخبرات في التدريب والتعليم الطبي.

ومن المقرر أن تُعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعات إضافية بين وفد مستشفيات جامعة عين شمس ومسؤولي المستشفى الأول التابع لجامعة نانجينغ الطبية لاستكمال مناقشات التعاون في مجال طب الأسرة والصحة العامة.

وفي ختام الفعاليات، تسلّم الدكتور طارق يوسف شهادة مشاركة رسمية تؤكد انضمام مستشفيات جامعة عين شمس إلى رابطة التعاون بين مقاطعة جيانغسو والجامعات الأفريقية في مجال طب الأسرة وصحة المجتمع، لتصبح بذلك الجامعة المصرية الأولى والوحيدة التي تشارك ضمن هذه الرابطة العلمية المرموقة.

