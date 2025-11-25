صندوق تأمين جامعة حلوان يرفع قيمة الصرف ل232 شهرًا والقرض 20 ألف جنيه

أعلنت جامعة حلوان بشرى سارة حيث استطاع صندوق التأمين الخاص بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة حلوان تحقيق عدد من الإنجازات الملموسة خلال الفترة الأخيرة، وارتفع اجمالي مايتم صرفه إلى 232 شهرًا من أجر الاشتراك وفقًا للمادة (3/و)، بالإضافة إلى صرف مبلغ 5000 جنيه كمصاريف جنازة في حالة وفاة العضو دون خصمها من مستحقات الورثة. كما وصل الحد الأقصى للقرض إلى 20,000 جنيه بواقع 8% فائدة سنويًا.



وعلى الصعيد المالي، حقق الصندوق فائضًا قدره 59.130 مليون جنيه، أضيف إلى المال الاحتياطي الذي بلغ في بداية العام 350.088 مليون جنيه ليصبح في نهاية العام 409.218 مليون جنيه. كما بلغ عائد الاستثمار خلال العام 64.637 مليون جنيه، وهو ما يعكس كفاءة إدارة الموارد المالية للصندوق.



وفي جانب التعويضات، تم صرف جميع المستحقات للأعضاء بعدد 273 حالة بمبلغ إجمالي قدره 20.314 مليون جنيه، شملت أصحاب المعاشات في حالات الوفاة والعجز الجزئي.



وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان "إن ما حققه صندوق التأمين الخاص بجامعة حلوان من إنجازات مالية وخدمية يعكس حرص الجامعة على دعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، وتوفير مظلة تأمينية قوية تضمن لهم ولأسرهم الاستقرار والأمان.



وقال: نحن نؤمن أن الاستثمار في الإنسان هو أساس نجاح الجامعة، وأن هذه الإنجازات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين الجامعة وأبنائها."



وأشار الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة الصندوق أن "النجاحات التي حققها صندوق التأمين الخاص هذا العام تؤكد على كفاءة الإدارة المالية والحرص على تعظيم العائد بما يخدم أعضاء هيئة التدريس والعاملين. وإن تحقيق فائض مالي بهذا الحجم وإدارة التعويضات بكفاءة عالية يعكس التزام الجامعة بتقديم أفضل الخدمات لمجتمعها الأكاديمي. نحن مستمرون في دعم الصندوق وتطوير آلياته ليظل نموذجًا يحتذى به في الجامعات المصرية.



وأكدت جامعة حلوان أن صندوق التأمين الخاص بها يمثل ركيزة أساسية في منظومة الرعاية والدعم لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويعكس رؤية الجامعة في الجمع بين الاستقرار المالي والخدمات الاجتماعية المتكاملة.



اقرأ أيضاً:



ليست تابعة لنا.. مدارس نيفرتارى الدولية تنفي علاقتها بمدرسة سيدرز الدولية

دراسة تكشف مسببات لأمراض القلب الروماتيزمية.. تتعلق بمستويات بروتين "الببتيد الناتريوريتك"



بعد شكاوى بـ"التحرش".. استبعاد معلم بمدرسة الأورمان





