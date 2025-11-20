صور.. رئيس جامعة عين شمس وسفير ألمانيا يبحثان تعاونًا أكاديميًا

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، السفير يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، والوفد المرافق، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي.

حضر اللقاء الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة يمني صفوت، القائم بتسيير أعمال عميد كلية الألسن، والدكتورة نهلة ناجي، رئيس قسم اللغة الألمانية بالكلية، والدكتورة دينا لاشين، مدير إدارة الوافدين، والدكتور سليمان بدر، الأستاذ بقسم اللغة الألمانية ومنسق الزيارة، وبحضور هنا برانت، مستشارة الشئون العلمية والأكاديمية بالسفارة الألمانية بالقاهرة.

وأكد رئيس الجامعة، خلال اللقاء، الذي استعرض سبل تعزيز الشراكة الأكاديمية بين البلدين، حرص جامعة عين شمس على تعزيز العلاقات التعليمية والثقافية مع ألمانيا، كما أكد تقديم كافة التيسيرات والرعاية للطلاب الألمان الدارسين بالجامعة، وتذليل أية صعوبات قد تواجههم خلال فترة دراستهم.

وأعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين عن ترحيب جامعة عين شمس بتوسيع أوجه التعاون مع الجامعات الألمانية، عبر إطلاق مبادرات تعليمية وبحثية مشتركة، وتبادل الزيارات العلمية والثقافية، مؤكدًا عمق الروابط بين مصر وألمانيا، وأن جامعة عين شمس باعتبارها صرحًا علميًا رائدًا في المنطقة حريصة على دعم مؤسسات التعليم العالي الدولية بما تملكه من إرث حضاري راسخ وكوادر بشرية متميزة.

من جانبه، أشاد السفير الألماني بقوة العلاقات المصرية الألمانية، واصفًا إياها بالشراكة الاستراتيجية المتميزة، ومشددًا على عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين في شتى المجالات، بدءًا من السياسة والاقتصاد، وصولًا إلى التعاون الثقافي والعلمي والتعليمي.

كما ثمن مكانة جامعة عين شمس المرموقة وسمعتها الدولية المتميزة، معربًا عن تطلع ألمانيا إلى فتح آفاق واسعة للتعاون مع الجامعة، بما يسهم في نقل الخبرات الأكاديمية والعلمية ويعزز جسور التواصل بين البلدين.

وخلال اللقاء، تم تسليط الضوء على الطفرة التي تشهدها دراسة اللغة الألمانية في مصر بدعم من الدولة، حيث أصبحت ركيزة في التعليم المدرسي والجامعي.

كما قام السفير الألماني بإلقاء محاضرة بكلية الألسن حول العلاقات المصرية الألمانية في مجال التعاون العلمي والتعليم الجامعي، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

