ورشة عمل تكشف آليات حوكمة البيانات بالمجلس الأعلى للجامعات

نظم المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد، ورشة عمل متخصصة رفيعة المستوى حول حوكمة البيانات في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز القدرات المؤسسية للمجلس ومواكبة الاتجاهات المستقبلية في التعليم العالي، وذلك بمقر أمانة المجلس.

شهدت الورشة حضورًا نوعيًا شارك فيه عدد من مديري وحدات مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين للمعلومات في الجامعات المصرية، ممثلين عن الأقاليم الجغرافية السبعة.

أدار جلسات الورشة الدكتور عمر سالم، مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس.

وبدأت فعاليات الورشة بعرض تقديمي قدمه الدكتور شريف كشك، مساعد وزير التعليم العالي للحوكمة الذكية، استعرض فيه الإطار العام لحوكمة البيانات المعتمد داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بعد ذلك، قدم الدكتور عمر سالم، والدكتور كريم عمارة، نائب مدير المركز، عرضًا تفصيليًا حول إطار حوكمة البيانات المطبق في المجلس الأعلى للجامعات.

شمل العرض استعراض رؤية ورسالة مركز الخدمات الإلكترونية، والإجراءات الإلكترونية المتبعة للترقيات ومعادلة الدرجات، ونظام الإحصاءات، والتحديات المتعلقة بضمان دقة البيانات.

كما تطرق العرض إلى الدور المحوري لشبكة الجامعات المصرية في ربط وتطوير البنية التحتية للجامعات.

وفي سياق تعزيز الخبرات، قدمت الدكتورة أليسون جاريت، الخبيرة من هيئة فولبرايت، سلسلة من الجلسات المتعمقة تناولت المبادئ الأساسية لحوكمة البيانات، والممارسات الدولية الرائدة، والاتجاهات الحديثة والتحديات الراهنة في هذا المجال الحيوي.

