جامعة القاهرة ضمن الأفضل عالميًا في 16 تخصصًا وفق تصنيف شنغهاي

أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، تحقيق الجامعة إنجازا جديدا في التصنيف الصيني (ARWU) شنغهاي للموضوعات والتخصصات العلمية (GRAS) لعام 2025، حيث تم إدراج 16 تخصصًا ضمن أفضل 59تخصصا على مستوي العالم، من بينها 10 تخصصات في المركز الأول محليًا، على مستوى 500جامعة عالمية شملها التصنيف.



وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن جامعة القاهرة نجحت في وضع الأسس العلمية لتكون واحدة من الجامعات العالمية سواء على مستوى البرامج التعليمية أو البحوث العلمية المنشورة دوليا والتي تكون دائمًا في صدارة الأكثر اطلاعًا واستشهادًا في المجلات العلمية المتخصصة الدولية وهو ما جعل من جامعة القاهرة واحدة من أفضل جامعات العالم سواء علي المستوى العام أو على مستوي التخصصات العلمية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز الجديد يعكس قوة جامعة القاهرة كبيت خبرة عالمي، ويؤكد قدرتها على المنافسة في الصفوف الأولى للجامعات الدولية، كما يكشف عن حجم الجهود المبذولة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، الذين يعملون جميعًا كفريق واحد، وكذلك الدعم الفني والبحثي الذي تقدمه إدارة الجامعة لمنتسبيها، وتحفيز الباحثين بكافة التخصصات للنشر في المجلات الدولية المرموقة، وإنشاء شراكات متنوعة مع الجامعات العالمية الرائدة، وكل هذه الجهود التكاملية حققت الريادة والتميز للجامعة على المستوى المحلي والدولي.



ومن جانبه، قال الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن التصنيف الصيني شنغهاي (ARWU) للتخصصات يُعد من أقوى التصنيفات العالمية في الجامعات علي مستوى العالم، مشيرًا إلى أن المصنف قسَم التخصصات العلمية بالعالم إلى 59تخصصا مبوبة في قطاعات رئيسية، هي: القطاعات الطبية، والعلوم الطبيعية، والهندسية، وعلوم الحياة، والعلوم الاجتماعية، مشيرًا إلى أن معايير تصنيف الموضوعات العلمية بصفة عامة تعتمد على نشر الأبحاث في المجلات العلمية ذات الأثر الفعال، ومدى الاستشهاد بهذه الأبحاث، والتعاون الدولي في مجال النشر العلمي العالمي، بالإضافة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة مهمة في موضوع أكاديمي معين.



وجاءت تخصصات جامعة القاهرة لعلوم وتكنولوجيا الأغذية في الفئة من 51-75، والعلوم البيطرية والعلوم الزراعية في الفئة من 101-150، و 4 تخصصات في الفئة من 151-200 عالميًا وهي العلوم الصيدلانية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وطب الأسنان وعلوم الفم، فيما جاءت 5 تخصصات ضمن الفئة من 201-300 وهي أدوات العلوم والتكنولوجيا، والصحة العامة، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، والرياضيات، والتمريض، وتخصصات الطب السريري والهندسة المدنية من 301-400 عالميًا، وتخصصات العلوم البيولوجية البشرية، والعلوم البيولوجية جاءت في الفئة من 401-500 عالميًا.



جدير بالذكر أن تصنيف التخصصات العلمية الصادر عن المصنف الصيني (شنغهاي) يعتمد على مجموعة من المعايير الموضوعية الدقيقة، والتي تشمل جودة الأبحاث، تأثيرها العلمي، نسبة الاقتباسات، والمشاركة الدولية، إلى جانب معايير أخرى تراعي الأداء البحثي للجامعات على مستوى العالم.



