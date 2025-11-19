أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة صدور قرار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بتعيين الأستاذ الدكتور حسن عماد مكاوي، الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون والعميد الأسبق للكلية، مقررًا لقطاع الدراسات الأدبية والآثار والخدمة الاجتماعية.

وحصل الدكتور مكاوي على دكتوراه الفلسفة فى الإعلام عام 1984 كلية الإعلام، جامعة القاهرة، أستاذ 1995، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام.

كما شغل منصب وكيل المجلس الأعلى للصحافة، مقرر لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس مجلس إدارة جمعية خريجى الإعلام.

وكان عضو المجمع العلمى المصرى، وشارك في الإشراف على رسائل الدكتوراه بكلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة، واستشارى المجلس الأعلى للجامعات للشهادات المعادلة فى الإعلام.

وتولى منصب مقرر لجنة الإعلام، المجلس الأعلى للثقافة 2013-2017.

