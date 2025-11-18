ندوة عن دور النباتات في التنمية المستدامة ببنات عين شمس

نظم قطاع شئون التعليم والطلاب بكلية البنات جامعة عين شمس، بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالكلية، ندوة علمية تثقيفية بعنوان "دور النباتات في التنمية المستدامة".

أُقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية، والدكتورة أسماء زعزع وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق الدكتورة فيروز حسن منسق الأنشطة الطلابية، وغادة موسى مديرة رعاية الشباب، وإيمان هويدي مسؤول اللجنة العلمية.

تولت اللجنة العلمية بالكلية تنظيم هذه الندوة الهامة، وألقت المحاضرة الدكتورة نهلة عثمان الأستاذة بقسم النبات بالكلية.

ركزت الدكتورة نهلة عثمان في محاضرتها على توضيح الأهمية الحيوية للنباتات في مختلف جوانب حياتنا، مسلطةً الضوء على دورها المحوري في توفير الغذاء، كونها المصدر الأساسي لتغذية الإنسان والكائنات الحية، وكذلك دورها في خدمة البيئة المحيطة، من خلال دورها في تنقية الهواء، وامتصاص ثاني أكسيد الكربون، والحفاظ على التوازن البيئي.

كما تطرقت إلى أهميتها في المجالات الطبية، مستعرضة استخدامات النباتات في صناعة الأدوية والعلاج.

وفيما يتعلق بالحفاظ على الأجيال القادمة، تم التأكيد على سُبل الحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي لضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة، وهو ما يصب مباشرة في أهداف التنمية المستدامة.

شهدت الندوة مشاركة فعّالة من الطالبات اللاتي أثرين اللقاء بمناقشة إيجابية وتساؤلات حول النقاط التي طرحتها الدكتورة المحاضرة، مما يعكس اهتمام طالبات الكلية بقضايا البيئة والاستدامة.

تأتي هذه الندوة في إطار سعي كلية البنات جامعة عين شمس لرفع الوعي بالقضايا المجتمعية والعلمية الهامة بين طلابها، وتعزيز دورهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.