جامعة القاهرة والمتحف المصري الكبير في شعار محافظة الجيزة الجديد

أعلنت جامعة القاهرة إطلاق الهوية البصرية الجديدة لمحافظة الجيزة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق والشراكة المجتمعية بين الجانبين، بما يعزز مكانة المحافظة السياحية والثقافية، ويدعم تطبيق أحدث معايير التخطيط الحضري.

ويعكس الشعار الجديد مكونات الجيزة الحضارية والعلمية من خلال تصميم يجمع بين الأهرامات الثلاثة والمتحف المصري الكبير، إلى جانب قبة وساعة جامعة القاهرة التاريخية، كنتاج مباشر للشراكة بين الجامعة والمحافظة.

وقال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، إن الشعار النهائي ودليل تحسين الهوية البصرية تم إعدادهما بالتعاون الكامل مع محافظة الجيزة، حيث جرى وضع رؤية متكاملة لتطوير الشعار بما يتواكب مع المستجدات الحالية ويعبر عن خصوصية المحافظة التاريخية والثقافية، إلى جانب إعداد دليل تطبيقي شامل للهوية الجديدة على مستوى المحافظة.

وأضاف رئيس الجامعة، في بيان اليوم، أن اللجان المشتركة التزمت بتطبيق معايير الهوية البصرية في عدد من المناطق الحيوية، وفي مقدمتها منطقتا الأهرامات والمتحف المصري الكبير باعتبارهما واجهات حضارية وسياحية عالمية تعكس صورة مصر أمام العالم، مع التوسع في تطبيق الهوية لاحقًا في مناطق أخرى كنموذج تجريبي رائد.

وأكد "عبد الصادق"، أن جامعة القاهرة تسخر خبراتها الأكاديمية والبحثية لدعم خطط التنمية بالمجتمع، مشيرًا إلى أن مشروع الهوية البصرية لمحافظة الجيزة يمثل نموذجًا متميزًا للشراكة بين الجامعة والمؤسسات التنفيذية، ويُسهم في إبراز الوجه الحضاري للمحافظة وتعزيز مكانتها على المستويين المحلي والدولي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة عبد الباري، أن اللجنة اعتمدت على أحدث المعايير الدولية في التخطيط الحضري والهوية البصرية، وحرصت على صياغة رؤية تعبر عن هوية محافظة الجيزة وتراثها، مشيرة إلى بدء تطبيق مخرجات المشروع فعليًا في محيط الأهرامات والمتحف المصري الكبير كنموذج أولي يجسد صورة مصر الحضارية.

وأضافت "عبد الباري"، أن الشعار الجديد، الذي صممه الدكتور كريم قطب، أصبح الشعار الرسمي المعتمد للمحافظة، إلى جانب دليل متكامل لتطبيق الهوية البصرية في مختلف القطاعات والمناطق، مؤكدة أن المشروع يعد نموذجًا بارزًا للتعاون بين الجامعات المصرية والأجهزة التنفيذية، ويعكس التزام جامعة القاهرة برسالتها المجتمعية ودعمها لرؤية الدولة في التنمية المستدامة.

ويأتي هذا التعاون تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور محمد أيمن عاشور في مارس 2023، والتي ترتكز في أحد محاورها الأساسية على تعزيز التكامل والشراكة بين الجامعات والجهات الحكومية داخل الأقاليم، وتتولى جامعة القاهرة قيادة إقليم القاهرة الكبرى بحكم ريادتها التاريخية ودورها في خدمة المجتمع.

يُذكر أن اللجنة المشتركة المسؤولة عن إعداد الشعار الجديد ودليل الهوية البصرية ضمت خبراء من جامعة القاهرة ومحافظة الجيزة وجهاز التنسيق الحضاري، وتولت تنسيق أعمالها الدكتورة مروة سيبويه وكيل كلية التخطيط الإقليمي والعمراني، والدكتورة هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة ممثلة عن المحافظة، برئاسة الدكتورة سعاد بشندي، إلى جانب مجموعة من الخبراء المتخصصين في التخطيط العمراني.

