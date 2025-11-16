"جراحة القلب والصدر" بطب قصر العيني يبحث تنفيذ برنامج تدريبي بألمانيا

كتب- عمر صبري:

نظّم قسم جراحة القلب والصدر بكلية طب قصر العيني يومه العلمي السنوي وسط أجواء أكاديمية عكست حرصه على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لأعضاء هيئة التدريس والأطباء.

جاء ذلك برعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد هجرس، مستشار العميد للحوكمة.

أقيمت الفعالية برئاسة الدكتور ضياء الدين أبو السعود، رئيس القسم، وبتنظيم وإشراف كل من الدكتور محمد سويلم والدكتور علاء عمر، حيث قدّم القسم برنامجًا علميًا شاملاً جمع بين أحدث المستجدات الجراحية والتطبيقات العملية، في إطار دعم مهارات الأطباء وتوسيع خبراتهم داخل التخصص.

وتضمن اليوم العلمي سلسلة محاضرات متخصصة سلطت الضوء على التطورات الحديثة في جراحة القلب والصدر، إلى جانب مناقشات علمية ثرية شارك فيها نخبة من الأساتذة ورواد المجال، بما عزز فرص تبادل الخبرات وأرسى دعائم التعاون العلمي بين أعضاء القسم.

كما شهدت الفعالية فقرة لتكريم عدد من الأساتذة والزملاء تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في دعم القسم، استمرارًا لنهجه في الاحتفاء بعطاء رواده في مختلف المناسبات.

وفي ختام اليوم، أكد الدكتور ضياء الدين أبو السعود دعم القسم المستمر لبرامج التدريب المتقدمة لشباب الأطباء، لافتًا إلى دراسة تنفيذ برنامج تدريبي خارجي بألمانيا، يهدف إلى نقل أحدث التقنيات الجراحية وإتاحة فرص تعليمية متقدمة للجراحين الشباب.



