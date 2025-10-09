"قومي البحوث" يطلق حملة "عام دراسي آمن" للتوعية بصحة الطلاب

أطلق المركز القومي للبحوث، بإشراف الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز، حملة توعوية شاملة بعنوان "عام دراسي آمن"، تستهدف الحفاظ على صحة الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك من خلال إدارة النشر والإعلام بالمركز.

تتناول الحملة مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تمس حياة الأسرة والطلاب، وتشمل المناعة، والتركيز، والعدوى، بمشاركة نخبة من أساتذة وعلماء المركز من معهدي البحوث الطبية وبحوث الصناعات الغذائية والتغذية، من خلال سلسلة من الفيديوهات التوعوية ضمن برنامج "معلومة تهمك".

وتتضمن الحلقات موضوعات متنوعة مثل الرشح والحكة عند الأطفال في بداية العام الدراسي، ولقاح الأنفلونزا الموسمية للأطفال، والتغذية والتركيز، وتأثير الموبايل على التركيز، والعدوى والأمراض التنفسية والجلدية، ووجبة الإفطار كعنصر أساسي لبداية يوم دراسي ناجح، ودخول المدارس وحساسية الصدر، والعلامات التحذيرية في تقييم ألم البطن عند الأطفال، بالإضافة إلى مناقشة ظاهرة النسيان لدى الأطفال وأسبابها.

وتتعاون الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع المركز القومي للبحوث في نشر سلسلة الفيديوهات التوعوية على الصفحات الرسمية للوزارة والمركز، دعمًا للجهود المبذولة في تعزيز الوعي الصحي لدى أولياء الأمور والطلاب، وتحقيق عام دراسي آمن وصحي لجميع أبناء المجتمع.

