تعيين 21 قيادة أكاديمية جديدة بجامعة القاهرة - قائمة بالأسماء



أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بتعيين قيادات أكاديمية جديدة بعدد من كليات الجامعة، شملت 4 وكلاء كليات، و5 رؤساء أقسام علمية، و12 مديرًا ونائب مدير لمراكز ووحدات بحثية وتعليمية، في كليات الطب البشري وطب الأسنان والاقتصاد والعلوم السياسية، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والتخطيط الإقليمي والعمراني.



وأكد رئيس الجامعة، أن هذه القرارات تمثل انطلاقة جديدة لحركة التعيينات الأكاديمية داخل الجامعة، بهدف ضخ دماء جديدة في مواقع القيادة بما يسهم في تطوير الأداء الجامعي، وتعزيز منظومة العمل المؤسسي، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق، واستثمار إمكانات الجامعة المادية والبشرية على النحو الأمثل، والالتزام بالقيم والأعراف الجامعية وتطبيق معايير الجودة الشاملة، ومواكبة التطورات العالمية في أساليب التعليم والبحث العلمي.



وشملت القرارات تعيين الدكتور أحمد أمين الشيخ وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبدالحميد صبري وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والدكتورة مروة سيبويه حامد محمود وكيلًا لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نهى أحمد عبد العزيز وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني.



كما شملت القرارات تعيين 5 رؤساء لمجالس الأقسام العلمية هم:



- الدكتور مسعد مسعد عبدالعزيز (قسم الأذن والأنف والحنجرة).

- الدكتورة هبة محمد شوقي شديد (قسم الفسيولوجيا الطبية).

- الدكتورة نيرڤانا محمد حامد الفيومي (قسم أمراض المخ والأعصاب والفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي) بكلية الطب.

- الدكتور محمد سالمان طايع (قسم العلوم السياسية) بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- الدكتورة شيرين بدر يونس بدر (قسم طب أسنان الأطفال وصحة الفم والأسنان) بكلية طب الأسنان.



وتضمنت القرارات أيضًا تعيين عدد من القيادات الجديدة بالمراكز والوحدات البحثية بكليات الطب والاقتصاد والعلوم السياسية، شملت:



- الدكتورة عائشة محمد سمير مديرًا لمركز السموم البيئية والإكلينيكية.

- الدكتور أحمد عبد الرحمن بطاح مديرًا لمركز رعاية الحالات الحرجة.

- الدكتورة مروة مصطفى سعيد مديرًا لمركز تطوير التعليم الطبي.

- الدكتورة شيماء فاروق يحيى لاشين نائبًا لمدير مركز علاج الأورام بالإشعاع والطب النووي بكلية الطب.

- الدكتورة منال السيد عبد العظيم نائبًا لمدير مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.



كما شملت قرارات رئيس الجامعة عددًا من التعيينات الأخرى بكلية الطب، حيث تم تكليف:



- الدكتورة نادية محمد حسن مدني قائمًا بأعمال مدير وحدة أبحاث الدرن والحساسية والفطريات والفيروسات.

- الدكتورة غادة فاروق صالح قائمًا بأعمال مدير وحدة التجارب البيولوجية والجراحة التجريبية.

- الدكتورة أسماء أحمد عبد الحميد مديرًا لوحدة بنك ومعمل الأذن وزراعة القوقعة.

- الدكتورة سمر عبد المنعم حسن نصر مديرًا لوحدة دلالات الأورام.

- الدكتورة دعاء أحمد عبد الرحمن طلبة نائبًا لمدير وحدة تشخيص أمراض العيون وعلاجها بالليزر.

- الدكتور ياسر حمادة أحمد الطباخ نائبًا لمدير وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد.

- الدكتورة فاطمة الراشدي مصطفى نائبًا لمدير وحدة تشخيص وعلاج الكبد البلهارسي.



وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، في ختام تصريحاته، أن جامعة القاهرة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتحديث الهيكل الأكاديمي والإداري داخل كلياتها، بهدف تحقيق الريادة التعليمية والبحثية والمحافظة على مكانتها كأعرق الجامعات المصرية والعربية.



