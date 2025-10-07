توجيه من جامعة عين شمس لأعضاء هيئة التدريس المرشحين لجوائز الدولة 2026

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب الترشح لجوائز الدولة التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لعام 2026.

وتُعد جوائز الدولة من أرفع الجوائز التي تمنحها جمهورية مصر العربية، تقديرًا لعطاء المفكرين والمبدعين والباحثين، وتشمل الجوائز الفئات التالية:

1. جائزة النيل

تُمنح لشخصية بارزة في مجالات الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمتها 500 ألف جنيه مصري وميدالية ذهبية.

وتشمل ثلاث جوائز للمبدعين المصريين (فنون – آداب – علوم اجتماعية) وجائزة واحدة للمبدعين العرب في أحد هذه المجالات.

2. جائزة الدولة التقديرية

تُمنح للمتميزين في الإنتاج الفكري في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمتها 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية، بعدد عشر جوائز (3 للفنون – 3 للآداب – 4 للعلوم الاجتماعية).

3. جائزة الدولة للتفوق

تُمنح للمبدعين المتميزين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمتها 100 ألف جنيه وميدالية فضية، تشجيعًا للعطاء والإبداع المستمر.

بعدد سبع جوائز (2 للفنون – 2 للآداب – 3 للعلوم الاجتماعية).

4. جائزة الدولة التشجيعية

تهدف إلى دعم وتشجيع الإنتاج الفكري في مجالات الفنون، الآداب، العلوم الاجتماعية، والعلوم القانونية والاقتصادية، وتبلغ قيمة كل جائزة 50 ألف جنيه، بعدد إجمالي 32 جائزة في مختلف التخصصات.

ووجهت جامعة عين شمس جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ممن تتوافر فيهم شروط الترشح إلى الإسراع في التقدم لهذه الجوائز المرموقة التي تعكس تقدير الدولة لعطاء علمائها ومفكريها.

ولمزيد من التفاصيل حول شروط الجوائز وآليات التقديم، يرجى زيارة الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للثقافة اضغط هنا.

وأكدت جامعة عين شمس أن مشاركات أعضاء هيئة التدريس في هذه الجوائز تمثل إضافة نوعية لمسيرة التميز العلمي والثقافي، وتسهم في ترسيخ مكانة الجامعة كصرح أكاديمي رائد يضم نخبة من العلماء والمبدعين في مختلف المجالات.

علما بأن آخر موعد للتقدم للجائزة بالمجلس الأعلى للثقافة : 31 ديسمبر 2025، وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط اضغط هنا

ودعا مكتب الجوائز بالجامعة الراغبين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المعنية لسرعة استيفاء المتطلبات ( لجوائز النيل- التقديرية- التفوق ) قبل هذا التاريخ بفترة كافية حتى يتسنى عمل الاعتمادات والترشيحات المطلوبة.

وأضاف أنه يتم استكمال الترشيحات من خلال كليات الجامعة المعنية واستكمال الاعتمادات والإرسال للإدارة العامة للبحوث العلمية بالجامعة في موعد أقصاه 18 نوفمبر 2025، وللتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفني عبر البريد الإليكتروني اضغط هنا.

