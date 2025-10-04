تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج منح المرحوم الدكتور علي مصيلحي التعليمية اليوم السبت ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ عبر الموقع الإلكتروني المخصص حيث يمكن للطلاب الدخول إلى موقع مجلس الجامعات الأهلية لمعرفة النتيجة اضغط هنا.

جدير بالذكر أن منح "الدكتور علي مصيلحي التعليمية"، الممولة من الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، والمخصصة لطلاب الثانوية العامة من المدارس الحكومية والتجريبية أو ما يعادلها (STEM، مدارس النيل) من الدور الأول، تشترط توافر الاستحقاق الاجتماعي.

وتغطي المنحة المصروفات الدراسية كاملة، بالإضافة إلى سكن طلابي شامل للتغذية مماثل للمدن الجامعية، وذلك مجانًا، في 7 من الجامعات الأهلية وهي: الملك سلمان الدولية، أسيوط الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، سوهاج الأهلية، الوادي الجديد الأهلية، الأقصر الأهلية.

تتضمن منح الدكتور علي مصيلحي التعليمية تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل بمجالات: الطب، التمريض، الطب البيطري، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الزراعة، إدارة الأعمال، السياحة، والفنون والتصميم.

