كتب- عمر صبري:

عقدت اللجنة المختصة بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بجامعة القاهرة اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، وبحضور الدكتور علي عبد الرحمن يوسف رئيس اللجنة، والدكتور عصام جميل نائب الرئيس.

وقد أعلنت اللجنة، إطلاق التيار الكهربائي بالعدادات الرئيسية بالمشروع، تمهيدًا لتوزيع القدرة الكهربائية المرحلية (5.3) ميجا فولت أمبير على نحو 2000 وحدة سكنية، بما يمثل دفعة قوية نحو استكمال الأعمال وتهيئة الوحدات للاستقرار المعيشي.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة عددًا من القرارات المهمة لدفع العمل بالمشروع، أبرزها:

1- البدء في الانتقال التدريجي إلى مرحلة التشغيل والصيانة عبر إدارة احترافية للتجمعات السكنية.

2- ضمان تمثيل من الملاك والجامعة في هذه الإدارة وفق الأطر القانونية المنظمة.

3- تكليف اللجنة التنفيذية بإعداد تقرير شامل عن معدلات إنجاز شركة وادي النيل مقارنة بالجدول الزمني، متضمناً الموقف المالي وملاحظات لجان الاستلام.

4- تكليف الإدارة القانونية بإعداد مدونة متكاملة للمشروع تشمل اللوائح المالية والإدارية والضوابط المنظمة للعمل، ووضع قواعد تأجير الوحدات السكنية بما يحفظ حقوق الملاك والجوار.

5- اعتماد لائحة مخالفات أعمال التشطيب للحفاظ على المظهر العام للمشروع وتعميمها على جميع الملاك.

6- استكمال تجهيز وتركيب المصاعد بالأبنية السكنية، على أن يتم التشغيل والصيانة بعد التسليم.

7- نقل وديعة الصيانة إلى أحد البنوك التجارية بعائد مرتفع لتعظيم العوائد لصالح المشروع.

8- إلزام المطور العقاري بحضور الاجتماع المقبل لعرض خطته بشأن تطوير أراضي الخدمات والمشروع التجاري بالمنطقة المركزية.

9- إجراء مراجعة دقيقة لمستحقات المشروع بما يضمن حقوق الملاك، بالتنسيق بين اللجنة التنفيذية وأمانة الجامعة.

10- مخاطبة الهيئة القومية للطرق للحصول على ترخيص استغلال وتأجير النطاق الخارجي للمشروع على طريق وصلة دهشور ومحور البوليفارد لإدارة وتشغيل المنصات الدعائية، بما يعظم الموارد المالية للمشروع.

وأكدت اللجنة، أن هذه القرارات تستهدف تسريع استكمال المشروع وضمان تشغيله وفق أعلى معايير الجودة، بما يلبي تطلعات الملاك والمستفيدين.

