حققت المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة، التي تصدرها كلية علوم الرياضة بنات، إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على اعتماد معامل "أرسيف Arcif" لعام 2025 وفقًا للمعايير العالمية البالغ عددها (32) معيارًا.

وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة أمل عبد الله عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة، وإشراف الدكتورة منار شاهين وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وبلغ معامل التأثير أرسيف العام للمجلة لعام 2025 (0.6335)، لتحقق بذلك المرتبة الخامسة على مستوى التخصص في العلوم الرياضية والتربية البدنية من بين (39) مجلة عربية مصنفة ضمن الفئة (Q3)، وهي الفئة الوسطى.

يُذكر أن متوسط معامل أرسيف لهذا التخصص يبلغ (0.377)، مما يعكس تميز المجلة وريادتها في المجال العلمي العربي.

وللحصول على رابط المجلة اضغط هنا رابط سريع.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تحقق العديد من الإنجازات المتواصلة على المستويين المحلي والدولي، وأن هذا التقدم يعكس حرص الجامعة على دعم البحث العلمي والنشر الأكاديمي الرصين وفق المعايير العالمية.

وأعربت الدكتورة أمل عبد الله عميد كلية علوم الرياضة بنات عن فخرها بهذا النجاح، الذي يُعد تتويجًا لجهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مؤكدة أن الكلية تولي البحث العلمي والنشر الدولي أولوية قصوى، وتعمل على دعم المجلة العلمية لتكون منبرًا متميزًا لنشر الأبحاث الرصينة في مجالات العلوم الرياضية وفنون الرياضة على المستوى العربي والعالمي، كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير لفريق تحرير المجلة لتحقيق هذا التميز.

اقرأ أيضاً:

بالصور.. بهجة في مدارس القاهرة احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

شراكة بين جامعتي عين شمس والأمريكية لتقديم برنامج القيادة بالقطاع الصحي