مجلس مستشفيات قصر العيني يعلن عن 230 وظيفة شاغرة.. تفاصيل

عقد مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبحضور الدكتور حسام حسني المدير التنفيذي للمستشفيات، ونواب المدير التنفيذي، ورؤساء الأقسام ومديري المستشفيات، إلى جانب الدكتور محمد هجرس، الدكتور أحمد طلعت مستشاري العميد.

وجّه الدكتور حسام صلاح بضرورة الالتزام ببدء العمليات الجراحية في مواعيدها الرسمية لضمان انضباط سير العمل ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، مع التأكيد على تمديد فترات العمل الجراحي في بعض التخصصات الدقيقة، لاستثمار الطاقة التشغيلية الكاملة لغرف العمليات وتسريع إنجاز الحالات وتقليل قوائم الانتظار، خاصة للحالات الحرجة والمعقدة.

وأكد الدكتور حسام حسني أن المخزون الاستراتيجي للمستشفيات كافٍ ووفير، يغطي الاحتياجات الراهنة للوحدات الطبية والخدمية، مشيرًا إلى استمرار العمل على سد الفجوات المتبقية من خلال منظومة دعم لوجستي متكاملة.

وخلال الجلسة، هنأ المدير التنفيذي عددًا من أعضاء هيئة التدريس الذين صدرت لهم تكليفات جديدة، من بينهم: الدكتور أحمد عبد الرحمن محمد بطاح – مديرًا لمركز رعاية الحالات الحرجة، الدكتورة عائشة محمد سمير – مديرًا لمركز السموم البيئية والإكلينيكية،

والدكتورة شيماء فاروق يحيى لاشين – نائبًا لمدير مركز علاج الأورام والطب النووي.

كما عُقدت تحت رعاية الدكتور حسام صلاح جلسة مفتوحة لتعيين الأطباء النواب من خريجي دفعة 2023، حيث تم الإعلان عن (230) وظيفة شاغرة موزعة على الأقسام الأكاديمية والإكلينيكية ومعهد الأورام، في إطار دعم المستشفيات بالكوادر الطبية المؤهلة.

وشهد الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين كلية طب قصر العيني وكلية طب الأسنان برعاية وحضور رئيس جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، وبمشاركة الأستاذة الدكتورة جيرالدين محمد أحمد، بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة لمرضى جراحة الأسنان الذين تستدعي حالتهم رعاية متقدمة، من خلال التعاون بين مستشفى المنيل الجامعي التخصصي ومستشفى طب الأسنان التعليمي.

كما استعرض المجلس مؤشرات قوائم الانتظار خلال الشهر الماضي، والتي أظهرت زيادة في عدد العمليات الجراحية للحالات المسجلة ضمن القوائم مقارنة بالشهر السابق، بما يعكس تحسنًا في كفاءة التشغيل واستمرار الجهود لتقليل زمن الانتظار.

