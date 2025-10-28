رئيس جامعة القاهرة: النشاط الطلابي على رأس أولوياتنا



كرَّم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عددًا من الطلاب المتميزين في مختلف الأنشطة الطلابية، وذلك تقديرًا لتفوقهم ومشاركتهم الفاعلة في مجالات الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والعلمية والاجتماعية، والتي أُقيمت داخل الجامعة أو خارجها مثل دورة الجامعات 52، ومسابقة إبداع، والمسابقات القمية وغيرها، إلى جانب تكريم الطلاب المشاركين في البرنامج التدريبي، وذلك خلال العام الجامعي 2024/2025.



جاء التكريم خلال الاحتفالية التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور د. أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وفرج عيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والطالب باسم الجوهري رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، ومسئولي الأنشطة الطلابية، والطلاب المكرمين.



وفي مستهل كلمته، قدم محمد سامي عبد الصادق، التهنئة لطلاب الجامعة المتفوقين في الأنشطة الطلابية والمسابقات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية الذين ساهموا في رفع اسم الجامعة، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تضع النشاط الطلابي على رأس أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية في بناء وتكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، لافتًا إلى تميز طلاب جامعة القاهرة وتفوقهم وحصدهم مراكز متقدمة في مختلف المسابقات.



وأعلن رئيس جامعة القاهرة، عن تخصيص جوائز مالية للطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في مختلف الأنشطة، تحفيزًا ودعمًا لهم لبذل المزيد من الجهد والمشاركة الإيجابية، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة في توفير كافة سبل الدعم والرعاية للأنشطة الطلابية التي تُسهم في إعداد أجيال قادرة على القيادة والإبداع والمشاركة الفعالة في بناء الوطن.



من جانبه، أوضح د. أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن هذا التكريم يعكس إيمان جامعة القاهرة بدور الأنشطة الطلابية في تنمية قدرات الشباب واكتشاف مواهبهم وصقل شخصياتهم، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الفعاليات المختلفة داخل الكليات وخارجها، بما يعزز من مكانة الجامعة في المحافل المحلية والدولية، موجهًا الطلاب بضرورة الفخر بانتمائهم إلى مصر بلد الحضارة التي تمتد لآلاف السنين، وشهدت جدران المعابد والمقابر على ممارسة المصريين القدماء مختلف الرياضات.



وأشاد الطالب باسم الجوهري، خلال كلمته، بجهود مختلف الطلاب وتميزهم خلال مشاركتهم في مختلف المسابقات وقدرتهم على الموازنة بين الدراسة وممارسة الأنشطة الطلابية، مؤكدًا أن إدارة جامعة القاهرة لا تدخر جهدًا في دعم الطلاب والحرص على إشراكهم في مختلف الأنشطة الطلابية داخل الجامعة وخارجها، وحرصها على تطوير الحرم الجامعي من الداخل والخارج ليكون مكانًا آمنًا للطلاب خلال فترة دراستهم، موجهًا الطلاب بضرورة الاستمرار في المشاركة بمختلف الأنشطة التطوعية والمبادرات المجتمعية بعد تخرجهم من الجامعة، لكونهم سفراء لجامعة القاهرة في مختلف المواقع ويجب عليهم أن يمثلوها خير تمثيل.



وفي ختام الحفل، سلم رئيس الجامعة شهادات التقدير لعدد من الطلاب الفائزين، تقديرًا لما حققوه من إنجازات مشرفة، فضلًا عن التقاط الصور التذكارية مع جموع الطلاب، كما كرم مسئولي الأنشطة الطلابية على مستوى الإدارة العامة لرعاية الشباب وعلى مستوى الكليات.



اقرأ أيضًا:



نشاط رياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة







موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر







إثيوبيا تبني سدًا جديدًا بعد النهضة.. وخبير يكشف تأثيره على مصر ً



