مجلات ورابط التقديم في حاضنة جامعة حلوان للشركات الناشئة

أعلنت حاضنة الأعمال Biocluster بجامعة حلوان عن إطلاق الدورة الثالثة لبرنامج احتضان الشركات الناشئة، تحت شعار "نحو اقتصاد حيوي مستدام"، وذلك بتمويل من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" التابع لأكاديمية البحث العلمي، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتورة جينا الفقي.

يأتي هذا الإعلان تحت إشراف الدكتور إيهاب عبد الرؤوف، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية والباحث الرئيسي لحاضنة Biocluster بجامعة حلوان.

ويهدف البرنامج إلى دعم رواد الأعمال والباحثين والمبتكرين من داخل جامعة حلوان وخريجيها، وكذلك من إقليم القاهرة الكبرى، ممن يمتلكون أفكارًا مبتكرة أو نماذج أولية لمشروعات ريادية يمكن تحويلها إلى شركات ناشئة قادرة على المنافسة والنمو. وتسعى الحاضنة من خلال هذه الدورة إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال في المجالات الحيوية والتكنولوجية التي تمثل مستقبل الاقتصاد الأخضر في مصر.

وتشمل مجالات الاحتضان التي تستهدفها الدورة الثالثة عدة محاور رئيسية، أبرزها التكنولوجيا الحيوية مثل المواد الحيوية المستدامة، والإنزيمات الصناعية، والكواشف التشخيصية، والمستحضرات الحيوية، ومستحضرات التجميل الطبيعية، والمستخلصات النباتية، وخدمات المعلوماتية الحيوية. كما تغطي نظم الهندسة الحيوية الطبية بما في ذلك المستشعرات الحيوية النانومترية، والأجهزة والمستلزمات الطبية، والرعاية الصحية عن بُعد.

أما في مجال تكنولوجيا الأغذية والمشروبات، فتشمل التطبيقات الخاصة بخدمات التوصيل، وتكنولوجيا الإعداد والتجهيز، وإنتاج الأغذية الوظيفية، وتطبيقات سلامة الغذاء.

وتفتح الحاضنة باب التقدم للمشاركة في الدورة الجديدة خلال الفترة من 15 أكتوبر حتى 31 أكتوبر 2025، عبر الرابط الإلكتروني اضغط هنا،

https://forms.gle/8GHCuELk6omUrdWq9

ولمزيد من الاستفسارات يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني اضغط هنا. Biocluster508@gmail.com

تأتي المبادرة في إطار حرص جامعة حلوان على دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الشباب من تحويل أفكارهم العلمية إلى مشروعات تطبيقية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الحيوي في مصر.

