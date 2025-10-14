تصوير- نادر نبيل:

أكد الدكتور علي رضا، مدير قسم المسار الوظيفي وريادة الأعمال بكلية العلوم الحيوية والرياضة جامعة شرق لندن، أن برامج الكلية ترتبط مباشرة بمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، حيث تعمل الجامعة بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان جاهزية الطلاب للتوظيف فور التخرج.

وأوضح أن شهادة جامعة شرق لندن الصادرة من فرع مصر معادلة تمامًا للشهادة البريطانية ولا تتطلب أي اختبارات إضافية، مضيفًا أن الجامعة تلتزم بأعلى معايير الاعتماد الأكاديمي البريطاني في كافة البرامج المقدمة.

وأشار رضا إلى أن الجامعة تخطط للتوسع في عدد من البرامج الجديدة خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح تجربة التعاون في مصر، مؤكدًا أن “وجود طلاب من جميع دول العالم يدرسون في فرع الجامعة بمصر يعكس الثقة الدولية في جودة التعليم المقدم”.

جاء ذلك خلال إطلاق الجامعات الأوروبية في مصر (EUE) بالتعاون مع جامعة شرق لندن (UEL) مبادرة “عام الصحة” (Year of Health)، خلال احتفالية مميزة أُقيمت بحرم الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بمشاركة وفد أكاديمي رفيع من جامعة شرق لندن وعدد من الشخصيات البارزة في قطاعي التعليم العالي والصحة في مصر.

تهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي الصحي الشامل، ودعم الابتكار في مجالات الرعاية الصحية، وتوسيع فرص التدريب والتطبيق العملي في البرامج الأكاديمية ذات الصلة.

حضر الفعالية كلٌّ من الدكتور روبرت ووترسون (Dr. Robert Waterson) – العميد التنفيذي لكلية الصحة والرياضة والعلوم الحيوية بجامعة شرق لندن، والدكتور علي رضا (Dr. Alireza) – مدير قسم المسار الوظيفي وريادة الأعمال بكلية العلوم الحيوية والرياضة، والدكتورة هويدا بركات (Dr. Howaida Barakat) – المدير الأول للشراكات الأكاديمية بجامعة شرق لندن، إلى جانب الدكتور علاء الدين بلبع، رئيس لجنة قطاع كليات العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات والعميد الأسبق لكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، الذي أشاد بالدور الريادي للجامعات الأوروبية في دعم التعليم التطبيقي وربط الدراسة باحتياجات المجتمع.

