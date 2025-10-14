إعلان

"عار عليك".. طلاب الجامعة الأمريكية يحتجون ضد دبلوماسي أمريكي مؤيد لإسرائيل

كتب - عمر صبري:

08:49 م 14/10/2025
شهدت إحدى قاعات الجامعة الأمريكية بالقاهرة احتجاجًا على محاضرة الدبلوماسي الأمريكي السابق دانيال كورتزر، الذي سبق أن شغل منصب سفير الولايات المتحدة الأمريكية في مصر وإسرائيل.

وبحسب ما نشره الطلاب، فإن إحدى أستاذاتهم، وتُدعى حنان، شاركتهم الاحتجاج رفضًا لمحاضرة الدبلوماسي الأمريكي، اعتراضًا على الوضع في غزة.

وتُظهر مقاطع الفيديو التي نشرها وتداولها الطلاب محاصرة إحدى القاعات وسط نقاش وحديث بين الطلاب بشأن طرد المحاضر الأمريكي، وهتافات تناصر القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

كما ظهر الطلاب وهم يحملون لافتات مناهضة لإسرائيل، كما ارتدوا وشاحات وأعلام فلسطين.

و"كورتزر" هو دبلوماسي أمريكي سابق كان سفير الولايات المتحدة في مصر خلال التسعينيات، قبل تعيينه سفيرًا في إسرائيل بين 2001 و2005.

وتقول تقارير إن الدبلوماسي الأمريكي له آراء تدعم بشكل مطلق إسرائيل، وتحرض ضد الحقوق الفلسطينية.

في المقابل، لم تصدر الجامعة الأمريكية حتى الآن أي بيان أو توضيح صحفي.

الجامعة الأمريكية طلاب الجامعة الأمريكية دبلوماسي إسرائيلي

