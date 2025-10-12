علاء بلبع: العلاج الطبيعي مهنة إنسانية قبل أن تكون علمًا تطبيقيًّا

تصوير: نادر نبيل

وجَّه الدكتور علاء الدين بلبع، العميد الأسبق لكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، ورئيس لجنة قطاع كليات العلاج الطبيعي في المجلس الأعلى للجامعات، كلمةً لطلاب الجامعات الأوروبية، دعاهم فيها إلى الاجتهاد في التدريب الميداني، وعدم التركيز على المكاسب المادية خلال مشوارهم المهني، مؤكدًا أن "العلاج الطبيعي مهنة إنسانية قبل أن تكون علمًا تطبيقيًّا".

وأضاف بلبع: عليكم أن تفخروا بهويتكم ومصريتكم؛ فالفراعنة هم أول مَن أسسوا مدرسة العلاج الطبيعي في التاريخ، وأنا فخور بانتمائي إلى جامعة القاهرة، أعرق قلاع هذا التخصص في مصر، مقدِّمًا عرضًا علميًّا تناول فيه تشريح الجهاز العضلي وكيفية تشخيص الإصابات العضلية والهيكلية لدى المرضى.

جاء ذلك خلال إطلاق الجامعات الأوروبية في مصر (EUE) بالتعاون مع جامعة شرق لندن (UEL) مبادرة "عام الصحة" (Year of Health)، خلال احتفالية مميزة أُقيمت بحرم الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وفد أكاديمي رفيع من جامعة شرق لندن وعدد من الشخصيات البارزة في قطاعَي التعليم العالي والصحة في مصر.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي الصحي الشامل، ودعم الابتكار في مجالات الرعاية الصحية، وتوسيع فرص التدريب والتطبيق العملي في البرامج الأكاديمية ذات الصلة.

حضر الفعالية كلٌّ من الدكتور روبرت ووترسون (Dr. Robert Waterson) – العميد التنفيذي لكلية الصحة والرياضة والعلوم الحيوية بجامعة شرق لندن، والدكتور علي رضا (Dr. Alireza) – مدير قسم المسار الوظيفي وريادة الأعمال بكلية العلوم الحيوية والرياضة، والدكتورة هويدا بركات (Dr. Howaida Barakat) – المدير الأول للشراكات الأكاديمية بجامعة شرق لندن، إلى جانب الدكتور علاء الدين بلبع، رئيس لجنة قطاع كليات العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات والعميد الأسبق لكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، الذي أشاد بالدور الريادي للجامعات الأوروبية في دعم التعليم التطبيقي وربط الدراسة باحتياجات المجتمع.

اقرأ أيضًا:

"التعليم" تشدد على عدم نقل أو ندب المعلمين المتخصصين من مدارس التربية الخاصة

قرار من مجلس الجامعات الأهلية للمرشحين لرئاسة جامعة جنوب الوادي

قبل انتخابات البرلمان.. توجيه عاجل من التعليم بشأن المدارس