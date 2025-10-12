قرار من مجلس الجامعات الأهلية للمرشحين لرئاسة جامعة الزقازيق



قررت لجنة اختيار رؤساء الجامعات الأهلية المشكلة من مجلس الجامعات الأهلية، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لرئاسة الجامعات الأهلية وجامعة الزقازيق الأهلية، حيث تقرر أن يكون السبت 18 أكتوبر الجاري في حي السفارات مدينة نصر، الواحدة ظهرًا.



وتضم القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس جامعة الزقازيق الأهلية 10 مرشحين كالتالي:



1- أحمد أنور شاهين، أستاذ بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق.



2 – أحمد محمد زامل، أستاذ بكلية التجارة، جامعة الزقازيق ونائب أكاديمي بجامعة الزقازيق الأهلية.



3- مسعود معوض قطب عبدالعال، أستاذ بكلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.



4- مجدي الحسيني إبراهيم علوبة، أستاذ بكلية التربية الرياضية، جامعة الزقازيق.



5- عاطف محمد حسين خليفة، أستاذ بكلية الطب البشري، جامعة الزقازيق.



6- أحمد فؤاد حسن الباز، عميد كلية العلوم بجامعة الزقازيق سابقًا.



7- محمد منصور السيد محمد الفشارى أبوفرحة، أستاذ بكلية الطب البشري، جامعة الزقازيق.



8- إيهاب إبراهيم سيد أمين، أستاذ بكلية العلوم، جامعة بنها.



9- هالة محمد سلطان علي، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ووكيل رئيس معهد التخطيط القومي.



10- حنان محمد عبد المنعم مجد، أستاذ بكلية الطب، جامعة أسوان، ونائب رئيس الجامعة الأهلية سابقًا.



اقرأ أيضاً:



"التعليم" تشدد على عدم نقل أو ندب المعلمين المتخصصين من مدارس التربية الخاصة

قرار من مجلس الجامعات الأهلية للمرشحين لرئاسة جامعة جنوب الوادي

قبل انتخابات البرلمان.. توجيه عاجل من التعليم بشأن المدارس



