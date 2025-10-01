أعلن نظام إدارة المدينة الجامعية جامعة عين شمس، بدء تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني الخاص بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس، علما بأن مواعيد التقديم لطلاب الشهادات المعادلة المستجدين فقط: من الأربعاء 1 أكتوبر 2025 حتى الأحد 5 أكتوبر 2025.

وأكد النظام أنه على كل طالب التأكد من استيفاء شروط القبول بالمدن الجامعية، الالتزام بالسلوك المميز والانضباط الكامل، على جميع الطلاب الالتزام بمواعيد التقديم، حيث لن تقبل أي طلبات خارج المواعيد المحددة، ويمكن التقدم من خلال رابط الموقع اضغط هنا.

وفيما يلي تعليمات عامة عند تسجيل البيانات:

* التسجيل في هذه المرحلة لطلاب الشهادات المعادلة الجدد فقط.

* الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية من دول الخليج العربي فقط حسب القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات للعام الجامعي 2024 / 2025.

* الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من مدارس STEM أو مدارس النيل المصرية، وطلاب الدبلومة الأمريكية والثانوية البريطانية IGCSE، والطلاب الحاصلين على شهادات معادلة من خارج جمهورية مصر العربية.

* على الطلاب التسجيل بأنفسهم على الموقع الإلكتروني وعدم الاستعانة بمكاتب الكمبيوتر، حيث لن يتم قبول أي بيانات بخلاف ما يقوم الطالب بكتابته.

* يلتزم الطالب بتقديم المستندات المطلوبة عند المراجعة.

* لن يتم السماح بالتسجيل مرة أخرى أو التعديل في البيانات بعد الحفظ.

* على الطالب الاحتفاظ بكود الطالب الخاص به، حيث سيتم استخدامه في المراجعة.

أوضحت جامعة عين شمس أنواع السكن المتاحة لطلاب الشهادات المعادلة: وهي السكن المميز، والسكن الفندقي المكيف مفروش بنظام حمام وجواند مشتركة.

اقرأ أيضاً:

موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص.. الإثنين أم الخميس؟

بالظواهر الجوية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان بالدرجات)

فرص عمل جديدة بدولة عربية ورواتب تصل لـ1800 درهم شهريًا.. التخصصات والتقديم