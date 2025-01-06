أبرزها أمريكا وألمانيا والصين.. وزير التعليم العالي يكشف لمصراوي عن الشراكات خلال الفترة المقبلة

كتب- عمر صبري:

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون والشراكة مع دول ذات تجارب متميزة، مثل الولايات المتحدة، ألمانيا، إنجلترا، إيطاليا، فرنسا، والصين، في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف عاشور خلال تصريحات لـ"مصراوي" أن الوزارة تضع تحقيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي على رأس أولوياتها، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وتركز إستراتيجية الوزارة على إنشاء تخصصات دولية جديدة وتعزيز البرامج المشتركة، بالإضافة إلى اعتماد نظام تسجيل دولي جديد،

وأشار وزير التعليم، إلى أنه هذه الشركات ستركز بشكل خاص على العلوم التكنولوجية والمجالات العلمية والتقنية التي تحتاجها مصر، مما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية ويعزز من قدرتها على تلبية احتياجات سوق العمل.

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