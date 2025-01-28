تفاصيل وشروط مسابقة خطة الأعمال العالمية الثانية عشر لي كوان يو بسنغافورة للطلاب

كتب- عمر صبري:

أعلن مركز الابتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس - Innovation Hub (iHub)، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء، رئيس الجامعة، أنه اصبح الآن شريكًا في مسابقة خطة الأعمال العالمية الثانية عشر لي كوان يو LKYGBPC.

وأضاف أن المسابقة تعد واحدة من أكبر تحديات الشركات الناشئة في العالم، وتدور منافساتها حول ابتكارات الجيل القادم.

وأشار إلى إمكانية مشاركة الطلاب والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على حلول التكنولوجيا العميقة للتحديات العالمية في الحلول الحضرية والاستدامة؛ بجوائز تبلغ أكثر من 1 مليون دولار سنغافوري الي جانب أنها تعد منصة عالمية لعرض ابتكاراتك.

وأوضح أن الموعد النهائي للتقديم: 31 مارس 2025، 11:59 مساءً (SGT).

وتضمنت شروط التقدم للمسابقة أن يكون لدى كل فريق (بقيادة الطلاب، أو المرحلة المبكرة، أو شركة ناشئة مؤسسة) عضو مؤسس واحد على الأقل/مؤسس مشارك هو طالب حالي أو خريج/خريج أقل من 5 سنوات (تخرج في 31 مارس 2020 أو بعده).

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