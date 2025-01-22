للباحثين العرب.. رابط التقديم وشروط الترشح لجائزة عبدالحميد شومان 2025

كتب- عمر صبري:

أعلن اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، فتح باب الترشح لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب للدورة الـ43 لعام 2025.

وأوضح اتحاد مجالس البحث العلمي العربية أن هذه الجائزة تهدف إلى دعم الباحثين العرب وإبراز جهودهم العلميّة في مختلف الحقول.

وأشار إلى أنه للاطّلاع على شروط التقدّم والتخصصات المطلوبة، يرجى الضغط هنا.

كما يمكنكم مشاهدة فيديو توضيحي حول استخدام نظام التقديم بالضغط هنا.

وتابع: للمشاركة في الجلسات التعريفية، يُرجى الاطّلاع على الصفحة الأخيرة في دليل التقدّم أو مسح رمز الـ QR اضغط هنا.

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