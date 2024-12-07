إدراج 42 جامعة مصرية في نسخة تصنيف التايمز للجامعات العربية

كتب- محمد نصار:

شهدت 42 جامعة مصرية إدراجها في تصنيف التايمز للجامعات العربية، وهو إنجاز يعكس التطور الملحوظ في الأداء الأكاديمي والبحثي لهذه الجامعات.

وأكد الدكتور أحمد البنا، مدير إدارة التصنيف الدولي بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج هذا الصباح على قناة إكسترا نيوز، أن التصنيفات الدولية تعتمد على معايير متنوعة لتقييم الجامعات.

وأوضح أن لجنة تصنيف الجامعات المصرية تعمل بتعاون بين جميع الجامعات، بهدف تطوير الأداء الجماعي بدلًا من التنافس الفردي.

وأشار الدكتور البنا، إلى أن الجامعات تتشارك الخبرات لتطوير استراتيجيات مستدامة تعزز من مكانتها في التصنيفات العالمية.

كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها جامعة عين شمس، التي حققت قفزة نوعية مقارنة بالسنوات السابقة، حيث أصبحت ضمن أعلى 2% من جامعات العالم في التصنيفات الدولية.

اقرأ أيضًا:

أجواء باردة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

لكل مواطن تحت خط الفقر.. "دعم نقدي" لهذه الفئات وفقًا لقانون الضمان الجديد

بعد بدء توزيعه.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي 2025