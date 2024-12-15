رئيس جامعة عين شمس: نؤمن بدور الشباب كمحرك أساسي للتغيير والتطوير

كتب- عمر صبري:

انطلقت مساء أمس فعاليات منتدى الشباب العربي الإفريقي الثالث عشر من مسرح فوزي فوزي بمدينة أسوان، والذي يعقده الاتحاد العربي للشباب والبيئة.

تشارك جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، في المنتدى الشبابي البيئي العربي الثالث عشر تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي ودوره في التنمية المستدامة"، والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

ويشارك في المنتدى أكثر من 250 طالبًا من الجامعات المصرية والعربية والإفريقية، ويتضمن المؤتمر، الذي ينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة، بحضور عدد من خبراء البيئة والإعلاميين البيئيين.

وتقام فعاليات المنتدى في مدينتي أسوان والأقصر في الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر الجاري.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، في اجتماع سابق مع وفد الجامعة، أهمية المشاركة في هذا المنتدى المهم الذي يجمع نخبة من شباب الوطن العربي والإفريقي، لمناقشة قضية في غاية الأهمية، وهي "الذكاء الاصطناعي ودوره في التنمية المستدامة".

وأشار إلى أن جامعة عين شمس، إدراكاً منها لأهمية التكنولوجيا الحديثة، تؤمن بدور الشباب كمحرك أساسي للتغيير والتطوير.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح محورياً في مختلف المجالات التنموية، وبالتالي فإن هناك حاجة ملحة لتمكين شبابنا من امتلاك مهارات العصر، وفهم التحديات والفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي.

وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت الدكتورة بثينة الحاجي، رئيس المنتدى، إلى أن المنتدى الثالث عشر للشباب العربي الإفريقي هو واحد من سلسلة المنتديات التي يواصل الاتحاد العربي للشباب والبيئة عقدها سنويًا.

وأوضحت أن الفعاليات بدأت بمدينة أسوان وتختتم بمدينة الأقصر، حيث يشهد المنتدى جلسات عامة وورش عمل، بالإضافة إلى دورات تدريبية حول قضايا الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة.

كما يتضمن البرنامج حملات توعية للشباب وتنظيم برنامج سياحي للوفود الشبابية لزيارة المواقع الأثرية والمعالم السياحية في المدن التاريخية.

وتأتي مشاركة جامعة عين شمس في المنتدى تحت إشراف وتنسيق إداري من الأستاذ إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وإدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالجامعة العامة لرعاية الشباب.

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