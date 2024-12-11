ألف يورو مصروف شهري.. رابط وشورط التقديم لمنح دكتوراه

كتب- عمر صبري:

تعد منحة "يوجين يونسكو" لعام 2024-2025، من المنح المفضلة لدى الراغبين في الحصول على منح الدكتوراة، وما بعد الدكتوراة من مختلف أنحاء العالم؛ وذلك للإفادة من تدريب بحثي لمدة ثلاثة أشهر من 1 مايو إلى 31 يوليو 2025، في إحدى مؤسسات التعليم العالي الشريكة لبرنامج يوجين يونسكو في رومانيا، وهي منحة ممولة من الحكومة الرومانية، بالتنسيق مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية.

وتقدم منحة "يوجين يونسكو" عدة مزايا منها:

• تغطي المنحة تكاليف تذاكر الطيران من وإلى رومانيا.

• تتحمل المنحة جميع تكاليف الإقامة طوال فترة الدراسة.

• توفر المنحة مخصصات شهرية للبحث في الدكتوراه بقيمة 1000 يورو، تُحتسب بشكل نسبي وفقاً لمدة التنقل.

وتتضمن شروط التقديم في منحة "يوجين يونسكو" لطلاب الدكتوراه وما بعد الدكتوراه:

1- يجب أن يجيد المتقدم التحدث باللغة الفرنسية بمستوى B2 على الأقل.

2- ألا يكون المتقدم قد استفاد مسبقاً من منحة الدكتوراه ومنحة ما بعد الدكتوراه مقدمة من الوكالة الجامعية للفرنكوفونية.

3- أن يكون لدى المتقدم موضوع بحث يتناسب مع المجال الأكاديمي المحدد في المنحة.

4- يجب أن يحصل المتقدم على شهادة قبول من إحدى مؤسسات التعليم العالي الرومانية الشريكة في البرنامج.

5- أن يكون المتقدم قد حصل على شهادة الدكتوراه خلال السنوات الخمسة الأخيرة "بعد 1/1/2020م"، (خاص بطلاب ما بعد الدكتوراه فقط).

جدير بالذكر؛ أنه لن يتم قبول أي مستندات إضافية بعد تقديم الاستمارة عبر الإنترنت، حتى وإن كانت فترة التقديم لا تزال مفتوحة، ويٌشترط أن تكون جميع المستندات التي يحتوي عليها الملف مكتوبة باللغة الفرنسية، وفي حالة غياب أحد المستندات الأساسية؛ سيتم رفض الطلب تلقائياً، علمًا بأن؛ الموعد النهائي للتقديم هو: 20 يناير 2025.

للتقديم في منحة طلاب الدكتوراه اضغط هنا،

وللتقديم في منحة طلاب ما بعد الدكتوراه اضغط هنا.