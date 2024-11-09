نائبة رئيس جامعة عين شمس تشيد بدور مركز الأزهر العالمي للفتوى في مكافحة الأفكار المتطرفة

كتب- عمر صبري:

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عددًا من المحاضرات التوعوية في شهر أكتوبر الماضي.

استهدفت هذه المحاضرات طلاب كليات "الصيدلة، العلوم، التربية النوعية، طب الأسنان، الآداب، الهندسة، التربية، الآثار، والألسن".

وقد حاضر في هذه الندوات نخبة من أئمة الأزهر الشريف، حيث تناولوا العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز الهوية الوطنية، محاربة الشائعات والأفكار المغلوطة، وأهمية استقاء المعلومات من مصادر موثوقة.

كما تم التركيز على محاربة الأفكار المتطرفة التي تُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي باتت أحد المصادر الرئيسية لتشكيل هويات الشباب.

وفي تعليقها على هذه الأنشطة، أشادت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس، بالجهود المبذولة من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وأكدت الدور الكبير الذي يقوم به المركز في مواجهة الأفكار المتطرفة، خاصةً تلك التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما ثمنت اهتمام الأزهر الشريف بمواكبة التطورات التكنولوجية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور واسع بمختلف اللغات.

وأشارت إلى أن هذه الندوات ركزت أيضًا على توعية الشباب المقبلين على الزواج بمقومات الحياة الأسرية الناجحة، وكيفية دعم منظومة القيم الأخلاقية وتماسك الأسرة المصرية في مواجهة التأثيرات السلبية للمحتوى الإلكتروني الذي يتعارض مع قيم المجتمع المصري وثقافته الدينية.