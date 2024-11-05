تنبيه مهم من جامعة عين شمس للراغبين في التقدم لجوائز الدولة

كتب- عمر صبري:

أصدرت جامعة عين شمس تنبيهات مهمة لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في التقدم لجوائز الدولة المقدمة من أكاديمية البحث العلمي للعام 2024 "جوائز النيل - التقديرية - الرواد - التفوق - التقديرية للمرأة"، وكذلك جوائز الدولة المقدمة من المجلس الأعلى للثقافة للعام 2025 "جوائز النيل - التقديرية – التفوق".

وطالبت جامعة عين شمس سرعة استيفاء جميع متطلبات الترشح وفقاً لما تم الإعلان عنه مسبقاً، والتسجيل على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز اضغط هنا.

كما أشارت إلى أن التقدم بجميع الأوراق المعتمدة والمستوفاة لكافة الشروط إلى الإدارة العامة للبحوث العلمية - بمبنى الإدارة خلف قصر الزعفران، وذلك في موعد أقصاه 18 نوفمبر 2024، حتى يتسنى مراجعة الملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونوهت إلى أنه بالنسبة لجوائز الدولة التشجيعية المرأة التشجيعية المقدمة من أكادييمية البحث العلمي وجائزة الدولة التشجيعية من المجلس الأعلى للثقافة يتم التسجيل من الراغبين في الترشح على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز والتقدم مباشرة لمقر الجائزة.

وأعلن مكتب الجوائز بالجامعة تقديم الدعم الفني والإجابة عن جميع الاستفسارات للراغبين في التقديم للجوائز، وذلك من خلال الضغط هنا.