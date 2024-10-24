إعلان

جامعة حلوان تطلق دورة التربية الخاصة لتأهيل متخصصين في دعم ذوي الهمم

12:50 م الخميس 24 أكتوبر 2024

جامعة حلوان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمر صبري:

أعلنت وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن إطلاق دورة "التربية الخاصة" المستوى الأول، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

محاور الدورة

تغطي الدورة أربعة محاور رئيسية تشمل:

التخاطب

التوحد

صعوبات التعلم

لغة الإشارة

تستمر الدورة حتى 14 نوفمبر 2024، بمشاركة 15 محاضراً متخصصاً و9 من هيئة الإشراف.

وتهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية في مجال التربية الخاصة، والتركيز على مهارات التخاطب واللغة، وإعداد أخصائيين مؤهلين في مجال التخاطب، واكتشاف ودعم قدرات الطلاب وتعزيز التواصل والتفاعل بينهم.

ويشرف على تنفيذ الدورة، اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، وهشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، ومحمد السيد جاد، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، وياسر محمد عبد المنعم، مدير وحدة برامج التنمية البشرية.

فوائد الدورة

مساعدة الطلاب في تحديد أهدافهم المهنية.

تطوير مهاراتهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل في مجال التربية الخاصة.

جامعة حلوان وحدة برامج التنمية البشرية ذوي الهمم دورة التربية الخاصة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"أكتوبر الوردي".. التعليم العالي: مُشاركة 22 مستشفى في التوعية بسرطان الثدي

إعلان

إعلان

* تنسيق الشهادات المعادلة.. 81% للطب و71% للعلاج الطبيعي في الجامعات الخاصة والأهلية
* أول تعليق من التعليم بشأن إلغاء مادة الحاسب الآلي في المرحلة الثانوية
* من سيقوم بتدريس مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي؟ الوزارة ترد