جامعة حلوان تطلق دورة التربية الخاصة لتأهيل متخصصين في دعم ذوي الهمم

كتب- عمر صبري:

أعلنت وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن إطلاق دورة "التربية الخاصة" المستوى الأول، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

محاور الدورة

تغطي الدورة أربعة محاور رئيسية تشمل:

التخاطب

التوحد

صعوبات التعلم

لغة الإشارة

تستمر الدورة حتى 14 نوفمبر 2024، بمشاركة 15 محاضراً متخصصاً و9 من هيئة الإشراف.

وتهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية في مجال التربية الخاصة، والتركيز على مهارات التخاطب واللغة، وإعداد أخصائيين مؤهلين في مجال التخاطب، واكتشاف ودعم قدرات الطلاب وتعزيز التواصل والتفاعل بينهم.

ويشرف على تنفيذ الدورة، اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، وهشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، ومحمد السيد جاد، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، وياسر محمد عبد المنعم، مدير وحدة برامج التنمية البشرية.

فوائد الدورة

مساعدة الطلاب في تحديد أهدافهم المهنية.

تطوير مهاراتهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل في مجال التربية الخاصة.