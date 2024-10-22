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معهد الفلك يحدد غرة شهر جمادى الأولى

10:37 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

معهد الفلك يحدد غرة شهر جمادى الأولى

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كتب- عمر صبري:

أعلن معهد الفلك التابع لوزارة التعليم العالي موعد ميلاد هلال شهر جمادى الأولى، حيث سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 48 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من ربيع الآخر 1446هـ، الموافق 1/11/2024م، يوم الرؤية.

وأضاف المعهد أنه سيغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ10 دقائق، وفي القاهرة بـ13 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (10–13 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (2–17 دقيقة).

وأوضح أنه وبذلك يكون يوم السبت 2/11/2024م هو المتمم لشهر ربيع الآخر 1446هـ، وتكون غرة شهر جمادى الأولى 1446هـ فلكيًا يوم الأحد 3/11/2024م.

معهد الفلك وزارة التعليم العالي
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