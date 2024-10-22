الموافقة على بدء إجراءات إنشاء جامعة الوادي الجديد الأهلية -تفاصيل

كتب- عمر صبري:

استعرض المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول الأعداد التي تم قبولها بالجامعات الأهلية للعام الجامعي 2024/2025.

وأوضح التقرير قبول نحو 55000 طالب هذا العام في 20 جامعة أهلية، بزيادة قدرها 37% عن العام الماضي.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بهذه النتائج التي تعكس حجم الثقة المُجتمعية في منظومة الجامعات الأهلية، ونجاحها في إثبات وجودها ضمن منظومة التعليم العالي في وقت قياسي.

وكشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن المجلس وافق على بدء السير في إجراءات إنشاء جامعة الوادي الجديد الأهلية، وتُضاف بذلك إلى 7 جامعات أهلية تمت الموافقة على بدء السير في إجراءاتها؛ وتشمل: القاهرة، وكفر الشيخ، وسوهاج، ودمنهور، والسويس، ودمياط، وعين شمس.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بحجم الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لمنظومة التعليم العالي، والذي كان من نتائجه الإيجابية التوسع في مجال الإتاحة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس ناقشَ وضع معايير لقياس أداء الجامعات الأهلية وقياداتها، وذلك في ضوء اللائحة الاسترشادية الداخلية الموحدة لعمل الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية.