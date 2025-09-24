إعلان

إعلان نتائج التقديم الإلكتروني لطلاب التكنولوجيا التطبيقية و WE بالجامعات.. رابط سريع

02:40 م 24/09/2025

مكتب التنسيق

كتب- عمر صبري:

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي عن إتاحة نتائج التقديم الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس WE للالتحاق بالجامعات التكنولوجية، ممن لم يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق، وذلك على موقع التنسيق الإلكتروني المباشر اضغط هنا رابط سريع. اضغط هنا

ويقوم كل طالب بالدخول على حسابه الإلكتروني على الموقع باستخدام نفس بيانات التقديم، للاطلاع على نتيجة ترشيحه وطباعة بطاقة الترشيح، والتوجه بها إلى الجامعة المرشح لها.

وقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين ١١٧٠ طالبًا، تم توزيعهم على ١٢ جامعة تكنولوجية حكومية وفقًا لرغباتهم ومجموع درجاتهم.

مكتب التنسيق طلاب التكنولوجيا المجلس الأعلى

