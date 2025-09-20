طب القاهرة 100%.. نتيجة تنسيق الشهادة العربية البحرين علمي 2025

كتب- عمر صبري:



كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة البحرين علمي لعام 2025 كالتالي:



طب القاهرة 410.000000

طب الإسكندرية 409.910004

طب سوهاج 409.910004

طب المنوفية بشبين الكوم 409.809998

طب بنها 409.769989

طب كفر الشيخ 409.720001

طب بني سويف 409.670013

طب أسيوط 409.670013

طب المنصورة 409.630005

طب طنطا 409.579987

طب المنيا 409.579987

طب عين شمس 409.529999

طب جنوب الوادي 409.519989

طب السادات 409.440002

طب الزقازيق 409.440002

طب حلوان 409.440002

طب الفيوم 409.350006

طب السويس 409.350006

طب دمياط 409.350006

طب فاقوس 409.299988

طب قناة السويس بالإسماعيلية 409.209991

طب بورسعيد 409.160004

طب أسوان 409.160004

طب الأقصر 409.109985

طب العريش 409.070007

طب الوادي الجديد 408.980011

طب أسنان المنصورة 408.929993

طب أسنان الإسكندرية 408.929993

هندسة القاهرة 408.929993

طب أسنان طنطا 408.880005

طب أسنان المنوفية 408.880005

طب أسنان الفيوم 408.880005

صيدلة المنيا 408.839996

طب أسنان الزقازيق 408.839996

طب أسنان كفر الشيخ 408.839996

طب أسنان القاهرة 408.790009

طب أسنان عين شمس 408.790009

طب أسنان بني سويف 408.790009

هندسة بترول وتعدين السويس 408.739990

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 408.739990

طب أسنان السويس 408.700012

طب أسنان المنيا 408.619995

طب أسنان أسيوط 408.600006

طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 408.559998

علاج طبيعي بنها 408.559998

هندسة عين شمس 408.559998

طب أسنان جنوب الوادي 408.559998

صيدلة القاهرة 408.510010

صيدلة طنطا 408.510010

علاج طبيعي القاهرة 408.510010

هندسة بنها بشبرا 408.510010

هندسة المنوفية بشبين الكوم 408.459991

حقوق الإسكندرية 408.459991

صيدلة الإسكندرية 408.420013

صيدلة الفيوم 408.369995

علاج طبيعي كفر الشيخ 408.369995

صيدلة بني سويف 408.320007

علاج طبيعي بورسعيد 408.279999

صيدلة المنوفية 408.279999

علاج طبيعي السويس 408.230011

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 408.230011

علاج طبيعي بني سويف 408.230011

هندسة طنطا 408.179993

هندسة الزقازيق 408.179993

صيدلة دمنهور 408.140015

علاج طبيعي جنوب الوادي 408.140015

هندسة حلوان 408.089996

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 408.089996

هندسة كفر الشيخ 408.040009

صيدلة المنصورة 408.000000

علاج طبيعي قناة السويس 407.950012

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 407.899994

صيدلة سوهاج 407.899994

صيدلة بورسعيد 407.859985

حقوق طنطا 407.859985

صيدلة الزقازيق 407.859985

صيدلة عين شمس 407.809998

صيدلة حلوان 407.809998

صيدلة أسيوط 407.760010

صيدلة مدينة السادات 407.670013

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 407.640015

صيدلة جنوب الوادي 407.579987

صيدلة ج الوادي الجديد 407.579987

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 407.529999

هندسة المنصورة 407.480011

طب بيطري المنصورة 407.440002

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 407.390015

هندسة بور سعيد 407.339996

هندسة سوهاج 407.339996

هندسة السويس 407.299988

طب بيطري عين شمس 407.200012

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 407.200012

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 407.160004

هندسة بنها 407.059998

تمريض بني سويف 407.059998

هندسة حلوان بالمطرية 407.019989

طب بيطري سوهاج 407.019989

هندسة الإسكندرية 406.970001

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 406.929993

هندسة الفيوم 406.600006

هندسة دمياط 406.600006

طب بيطري أسيوط 406.570007

هندسة بني سويف 406.510010

هندسة المنيا 406.510010

كلية الهندسة جامعة دمنهور 406.410004

هندسة أسوان 406.369995

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 406.320007

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 406.309998

تمريض الإسكندرية 406.269989

هندسة أسيوط 406.179993

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 406.170013

هندسة جنوب الوادي 406.130005

هندسة الوادي الجديد 406.089996

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 406.089996

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 406.040009

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 406.029999

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 405.989990

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 405.850006

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 405.850006

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 405.809998

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 405.809998

طب بيطري الزقازيق 405.760010

طب بيطري القاهرة 405.619995

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 405.429993

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 405.429993

طب بيطري كفر الشيخ 405.390015

طب بيطري أسوان 405.290009

هندسة الطاقة أسوان 405.149994

تمريض دمنهور 405.109985

طب بيطري الإسكندرية 405.010010

طب بيطري بني سويف 404.970001

حاسبات و ذكاء إصطناعي الغردقة رياضة 404.970001

طب بيطري بنها 404.880005

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 404.779999

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 404.739990

تخطيط عمراني القاهرة 404.739990

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 404.739990

طب بيطري المنوفية 404.739990

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 404.739990

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 404.690002

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 404.690002

طب بيطري المنيا 404.500000

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 404.500000

حاسبات و معلومات العريش رياضة 404.269989

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 404.220001

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 404.220001

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 403.940002

تمريض طنطا 403.899994

تمريض الفيوم 403.850006

طب بيطري جنوب الوادي 403.799988

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 403.760010

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 403.660004

فنون تطبيقية حلوان 403.579987

علوم سوهاج 403.570007

فنون جميلة (عمارة) حلوان 403.239990

تمريض دمياط 403.119995

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 403.100006

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 403.100006

تمريض القاهرة 402.959991

طب بيطري دمنهور 402.869995

طب بيطري مدينة السادات 402.869995

طب بيطري العريش 402.829987

تمريض المنيا 402.829987

علوم بنات عين شمس 402.730011

تمريض المنوفية بشبين الكوم 402.690002

تمريض كفر الشيخ 402.450012

طب بيطري مطروح 402.450012

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 402.450012

إعلام القاهرة 402.079987

طب بيطري الوادي الجديد 402.079987

تمريض المنصورة 401.750000

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 401.709991

تمريض أسيوط 401.570007

تمريض الزقازيق 401.429993

ألسن الفيوم 401.429993

تربية الزقازيق 401.239990

علوم البترول والتعدين مطروح 400.779999

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 400.679993

معهد فني صحى طنطا 399.559998

تمريض أسوان 399.100006

فنون جميلة (عمارة) المنصورة 399.000000

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 398.910004

ألسن كفر الشيخ 398.769989

تربية كفر الشيخ 398.730011

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 398.350006

تمريض بنها 397.929993

تمريض عين شمس 397.049988

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 396.579987

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 396.299988

تمريض السادات 395.839996

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 394.929993

معهد فني صحى الزقازيق 394.220001

ألسن عين شمس 391.829987

علوم السادات 391.739990

فنون جميلة (عمارة) المنيا 391.500000

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 390.760010

تمريض حلوان 390.570007

حقوق بني سويف 389.779999

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 389.450012

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 389.130005

ألسن أسوان 387.450012

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 387.119995

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 385.450012

فنون جميلة (فنون) حلوان 385.399994

علوم بنها 383.209991

الاعاقة والتأهيل بني سويف 382.880005

تمريض بور سعيد 382.839996

علوم كفر الشيخ 382.459991

تجارة دمياط 381.950012

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 381.109985

تمريض سوهاج 380.230011

علوم الزقازيق 380.000000

ألسن بني سويف 379.160004

علوم الإسكندرية 379.059998

علوم المنوفية بشبين الكوم 378.920013

ألسن المنيا 376.970001

علوم دمنهور 374.820007

علوم طنطا 374.359985

علوم القاهرة 371.380005

تمريض مطروح 366.950012

فنون تطبيقية بنها 361.920013

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 360.929993

علوم المنصورة 353.899994

حقوق كفرالشيخ 352.929993

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 350.880005

علوم التغذية حلوان 350.600006

حقوق انتساب موجه القاهرة 347.480011

معهد فني صحى بنى سويف 345.329987

علوم عين شمس 338.350006

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 333.820007

فنى تمريض طنطا 333.679993

تمريض جنوب الوادي 324.269989

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 323.529999

معهد فني صحى الاسكندريه 320.920013

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 310.339996

ألسن الغردقة 308.920013

تمريض الوادي الجديد 304.149994

فنى تمريض الإسكندرية 291.940002

معهد فني صحى اسيوط 245.070007



