طب القاهرة 100%.. نتيجة تنسيق الشهادة العربية البحرين علمي 2025
كتب- عمر صبري:
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة البحرين علمي لعام 2025 كالتالي:
طب القاهرة 410.000000
طب الإسكندرية 409.910004
طب سوهاج 409.910004
طب المنوفية بشبين الكوم 409.809998
طب بنها 409.769989
طب كفر الشيخ 409.720001
طب بني سويف 409.670013
طب أسيوط 409.670013
طب المنصورة 409.630005
طب طنطا 409.579987
طب المنيا 409.579987
طب عين شمس 409.529999
طب جنوب الوادي 409.519989
طب السادات 409.440002
طب الزقازيق 409.440002
طب حلوان 409.440002
طب الفيوم 409.350006
طب السويس 409.350006
طب دمياط 409.350006
طب فاقوس 409.299988
طب قناة السويس بالإسماعيلية 409.209991
طب بورسعيد 409.160004
طب أسوان 409.160004
طب الأقصر 409.109985
طب العريش 409.070007
طب الوادي الجديد 408.980011
طب أسنان المنصورة 408.929993
طب أسنان الإسكندرية 408.929993
هندسة القاهرة 408.929993
طب أسنان طنطا 408.880005
طب أسنان المنوفية 408.880005
طب أسنان الفيوم 408.880005
صيدلة المنيا 408.839996
طب أسنان الزقازيق 408.839996
طب أسنان كفر الشيخ 408.839996
طب أسنان القاهرة 408.790009
طب أسنان عين شمس 408.790009
طب أسنان بني سويف 408.790009
هندسة بترول وتعدين السويس 408.739990
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 408.739990
طب أسنان السويس 408.700012
طب أسنان المنيا 408.619995
طب أسنان أسيوط 408.600006
طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 408.559998
علاج طبيعي بنها 408.559998
هندسة عين شمس 408.559998
طب أسنان جنوب الوادي 408.559998
صيدلة القاهرة 408.510010
صيدلة طنطا 408.510010
علاج طبيعي القاهرة 408.510010
هندسة بنها بشبرا 408.510010
هندسة المنوفية بشبين الكوم 408.459991
حقوق الإسكندرية 408.459991
صيدلة الإسكندرية 408.420013
صيدلة الفيوم 408.369995
علاج طبيعي كفر الشيخ 408.369995
صيدلة بني سويف 408.320007
علاج طبيعي بورسعيد 408.279999
صيدلة المنوفية 408.279999
علاج طبيعي السويس 408.230011
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 408.230011
علاج طبيعي بني سويف 408.230011
هندسة طنطا 408.179993
هندسة الزقازيق 408.179993
صيدلة دمنهور 408.140015
علاج طبيعي جنوب الوادي 408.140015
هندسة حلوان 408.089996
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 408.089996
هندسة كفر الشيخ 408.040009
صيدلة المنصورة 408.000000
علاج طبيعي قناة السويس 407.950012
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 407.899994
صيدلة سوهاج 407.899994
صيدلة بورسعيد 407.859985
حقوق طنطا 407.859985
صيدلة الزقازيق 407.859985
صيدلة عين شمس 407.809998
صيدلة حلوان 407.809998
صيدلة أسيوط 407.760010
صيدلة مدينة السادات 407.670013
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 407.640015
صيدلة جنوب الوادي 407.579987
صيدلة ج الوادي الجديد 407.579987
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 407.529999
هندسة المنصورة 407.480011
طب بيطري المنصورة 407.440002
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 407.390015
هندسة بور سعيد 407.339996
هندسة سوهاج 407.339996
هندسة السويس 407.299988
طب بيطري عين شمس 407.200012
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 407.200012
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 407.160004
هندسة بنها 407.059998
تمريض بني سويف 407.059998
هندسة حلوان بالمطرية 407.019989
طب بيطري سوهاج 407.019989
هندسة الإسكندرية 406.970001
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 406.929993
هندسة الفيوم 406.600006
هندسة دمياط 406.600006
طب بيطري أسيوط 406.570007
هندسة بني سويف 406.510010
هندسة المنيا 406.510010
كلية الهندسة جامعة دمنهور 406.410004
هندسة أسوان 406.369995
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 406.320007
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 406.309998
تمريض الإسكندرية 406.269989
هندسة أسيوط 406.179993
العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 406.170013
هندسة جنوب الوادي 406.130005
هندسة الوادي الجديد 406.089996
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 406.089996
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 406.040009
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 406.029999
العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 405.989990
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 405.850006
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 405.850006
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 405.809998
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 405.809998
طب بيطري الزقازيق 405.760010
طب بيطري القاهرة 405.619995
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 405.429993
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 405.429993
طب بيطري كفر الشيخ 405.390015
طب بيطري أسوان 405.290009
هندسة الطاقة أسوان 405.149994
تمريض دمنهور 405.109985
طب بيطري الإسكندرية 405.010010
طب بيطري بني سويف 404.970001
حاسبات و ذكاء إصطناعي الغردقة رياضة 404.970001
طب بيطري بنها 404.880005
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 404.779999
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 404.739990
تخطيط عمراني القاهرة 404.739990
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 404.739990
طب بيطري المنوفية 404.739990
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 404.739990
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 404.690002
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 404.690002
طب بيطري المنيا 404.500000
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 404.500000
حاسبات و معلومات العريش رياضة 404.269989
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 404.220001
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 404.220001
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 403.940002
تمريض طنطا 403.899994
تمريض الفيوم 403.850006
طب بيطري جنوب الوادي 403.799988
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 403.760010
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 403.660004
فنون تطبيقية حلوان 403.579987
علوم سوهاج 403.570007
فنون جميلة (عمارة) حلوان 403.239990
تمريض دمياط 403.119995
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 403.100006
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 403.100006
تمريض القاهرة 402.959991
طب بيطري دمنهور 402.869995
طب بيطري مدينة السادات 402.869995
طب بيطري العريش 402.829987
تمريض المنيا 402.829987
علوم بنات عين شمس 402.730011
تمريض المنوفية بشبين الكوم 402.690002
تمريض كفر الشيخ 402.450012
طب بيطري مطروح 402.450012
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 402.450012
إعلام القاهرة 402.079987
طب بيطري الوادي الجديد 402.079987
تمريض المنصورة 401.750000
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 401.709991
تمريض أسيوط 401.570007
تمريض الزقازيق 401.429993
ألسن الفيوم 401.429993
تربية الزقازيق 401.239990
علوم البترول والتعدين مطروح 400.779999
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 400.679993
معهد فني صحى طنطا 399.559998
تمريض أسوان 399.100006
فنون جميلة (عمارة) المنصورة 399.000000
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 398.910004
ألسن كفر الشيخ 398.769989
تربية كفر الشيخ 398.730011
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 398.350006
تمريض بنها 397.929993
تمريض عين شمس 397.049988
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 396.579987
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 396.299988
تمريض السادات 395.839996
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 394.929993
معهد فني صحى الزقازيق 394.220001
ألسن عين شمس 391.829987
علوم السادات 391.739990
فنون جميلة (عمارة) المنيا 391.500000
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 390.760010
تمريض حلوان 390.570007
حقوق بني سويف 389.779999
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 389.450012
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 389.130005
ألسن أسوان 387.450012
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 387.119995
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 385.450012
فنون جميلة (فنون) حلوان 385.399994
علوم بنها 383.209991
الاعاقة والتأهيل بني سويف 382.880005
تمريض بور سعيد 382.839996
علوم كفر الشيخ 382.459991
تجارة دمياط 381.950012
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 381.109985
تمريض سوهاج 380.230011
علوم الزقازيق 380.000000
ألسن بني سويف 379.160004
علوم الإسكندرية 379.059998
علوم المنوفية بشبين الكوم 378.920013
ألسن المنيا 376.970001
علوم دمنهور 374.820007
علوم طنطا 374.359985
علوم القاهرة 371.380005
تمريض مطروح 366.950012
فنون تطبيقية بنها 361.920013
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 360.929993
علوم المنصورة 353.899994
حقوق كفرالشيخ 352.929993
كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 350.880005
علوم التغذية حلوان 350.600006
حقوق انتساب موجه القاهرة 347.480011
معهد فني صحى بنى سويف 345.329987
علوم عين شمس 338.350006
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 333.820007
فنى تمريض طنطا 333.679993
تمريض جنوب الوادي 324.269989
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 323.529999
معهد فني صحى الاسكندريه 320.920013
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 310.339996
ألسن الغردقة 308.920013
تمريض الوادي الجديد 304.149994
فنى تمريض الإسكندرية 291.940002
معهد فني صحى اسيوط 245.070007
اقرأ أيضاً:
انطلاق الدراسة اليوم في 12 محافظة.. والبقية تبدأ غدًا الأحد
نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025
تعليم القاهرة: الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال 2.6 مليون طالب مع بداية العام الدراسي الجديد
فيديو قد يعجبك: