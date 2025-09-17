اختبارات قدرات.. آليات قبول جديدة بالبرنامج المتكامل بطب قصر العيني

كتب - عمر صبري:

عقد مجلس إدارة البرنامج المتكامل بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، بقاعة مجلس الكلية على باشا إبراهيم بمجمع التعليم المتطور، برئاسة الدكتور حسام صلاح أحمد مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبحضور الدكتورة حنان عبد العزيز مبارك، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عمر عزام وكيل الكريم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أحمد سليمان نصر، مدير البرنامج المتكامل ومنسق العلوم الإكلينيكية، الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشئون القانونية والإدارية.

حيث وافق المجلس على اضافة اختبار قدرات ضمن شروط القبول بالبرنامج المتكامل اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026، في خطوة تهدف إلى تحسين معايير اختيار الطلاب وضمان ملاءمتها لطبيعة الدراسة بالبرنامج.

كما وافق المجلس على تحديد موعد زمني لتقديم طلبات إيقاف القيد، مع التأكيد على ضرورة تقدم الطالب بكامل أوراقه، وذلك لضبط الإجراءات وتنظيم سير العمل الأكاديمي بما يحقق الانضباط والشفافية.

وأقر المجلس تنظيم إجراءات التحويل من وإلى البرنامج المتكامل، بحيث تتم التحويلات للفرقة الأولى بعد انتهاء أعمال مكتب التحويلات المركزي بالجامعة، أما التحويلات للفرق الأعلى فتتم بعد العرض على لجنة شئون التعليم والطلاب وقبل بداية الدراسة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وسيرها وفق الضوابط المعتمدة.

وناقش المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الطلاب بشأن التحويل بين البرنامج المتكامل والمسار الأساسي بالكلية، وتمت الموافقة على بعض الطلبات، فيما تم رفض البعض الآخر، طبقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

كما وافق المجلس على استمرار تشكيل لجنة التخفيضات للعام الجامعي 2025/2026 بنفس التشكيل المعتمد في العام السابق، لتباشر أعمالها وفق اللوائح المعمول بها داخل الكلية والجامعة.

اقرأ أيضاً:

رسوم الإعادة في الثانوية والبكالوريا.. وزير التعليم يوضح الفارق لمصراوي

بعد افتتاح رئيس الوزراء لها.. كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران

وزير التعليم: تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي بشهادة يابانية