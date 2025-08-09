كتب- عمر صبري:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، أهم التحديثات التي طرأت على نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (من الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2025.

وأضاف المجلس، في بيان، أنه بالنسبة للشهادة الثانوية الفنية اعتبارًا من دفعة عام 2025 من الطلاب الحاصلين على الدبلومات والمعاهد الفنية والمتقدمين لامتحانات الدبلومات والمعاهد في العام الجامعي 2025/2026، أصبحت فرص التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام 2025 هي فرصة واحدة فقط خلال عامين متتاليين تحسب ابتداءً من عام حصول الطالب على المؤهل والعام الذي يليه.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية للعام الجامعي 2025-2026.

وأضافت الوزارة، أن الحد الأدنى لكليات الطب بلغ 74% لجامعات الملك سلمان وسيناء بفرعيها والوادي الجديد الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية و76% لجامعتي الجلالة والعلمين، و79% لباقي الجامعات الخاصة والأقصر الأهلية ودمنهور الاهلية، و81% لباقي الجامعات الأهلية، فيما بلغ الحد الادنى لكليات طب الأسنان 73% لجامعات الملك سلمان وسيناء بفرعيها والوادي الجديد الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية، و75% لجامعتي الجلالة والعلمين، و77% لباقي الجامعات الخاصة والأقصر الأهلية ودمنهور الأهلية، و79% لباقي الجامعات الأهلية.

وأوضحت أن الحد الأدنى لكليات طب العلاج الطبيعي بلغ 72% لجامعات الملك سلمان وسيناء بفرعيها والوادي الجديد الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية، و74% لجامعتي الجلالة والعلمين الدولية، و75% لباقي الجامعات الخاصة وجامعتي الأقصر الأهلية ودمنهور الأهلية، و77% لباقي الجامعات الأهلية، فيما بلغ الحد الادنى لكليات الصيدلة 68% لجامعات الملك سلمان وسيناء بفرعيها والوادي الجديد الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية، و70% لجامعتي الجلالة والعلمين الأهلية، و71% لباقي الجامعات الخاصة وجامعتي الأقصر ودمنهور الأهلية، و72% لباقي الجامعات الأهلية.

وتابعت: وبلغ الحد الادنى لكليات الطب البيطري 64% لجامعات الملك سلمان وسيناء بفرعيها والوادي الجديد الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية، و65% لجامعتي العلمين والجلالة، و67% لباقي الجامعات الخاصة وجامعتي الأقصر ودمنهور الاهلية، و68% لباقي الجامعات الأهلية، فيما بلغ الحد الادنى لكليات الهندسة 64% لجامعات الملك سلمان وسيناء بفرعيها وجامعتي الوادي الجديد وشرق بورسعيد الأهلية، و65% لجامعتي الجلالة والعلمين، و66% لباقي الجامعات الخاصة وجامعتي الأقصر ودمنهور، و68% لباقي الجامعات الأهلية.

