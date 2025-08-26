إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قواعد مهمة لكتابة الرغبات بشكل صحيح

03:39 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

الدكتور أيمن عاشور

كتب- عمر صبري:

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وفيما يلي القواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات حيث يتم ترتيب الرغبات وفقًا للآتي:

1. إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب في الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي يتم اتباعها لتقليل ظاهرة اغتراب الطلاب.

2. يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

الدكتور أيمن عاشور تنسيق المرحلة الثالثة 2025 قواعد مهمة لكتابة الرغبات وزير التعليم العالي طلاب الثانوية العامة
