التعليم العالي: غلق موقع التنسيق الإلكتروني تمهيدًا لإعلان نتيجة المرحلة الأولى
08:11 م السبت 02 أغسطس 2025
كتب- محمد نصار:
أُغلق منذ قليل موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت ٢ أغسطس ٢٠٢٥.
ومن المقرر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى خلال مؤتمر صحفي يعقده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر غد الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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