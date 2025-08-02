كتب- محمد نصار:

أُغلق منذ قليل موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت ٢ أغسطس ٢٠٢٥.

ومن المقرر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى خلال مؤتمر صحفي يعقده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر غد الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.