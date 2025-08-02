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التعليم العالي: غلق موقع التنسيق الإلكتروني تمهيدًا لإعلان نتيجة المرحلة الأولى

08:11 م السبت 02 أغسطس 2025

موقع التنسيق الإلكترونى

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كتب- محمد نصار:

أُغلق منذ قليل موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت ٢ أغسطس ٢٠٢٥.

ومن المقرر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى خلال مؤتمر صحفي يعقده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر غد الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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موقع التنسيق الإلكتروني تنسيق القبول بالجامعات الحكومية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي
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