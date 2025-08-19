إعلان

نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية 2025

12:23 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

وزارة التعليم العالي

كتب- عمر صبري:

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب والتحويلات لتنسيق المرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي للعام 2025.

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة عبر موقع التنسيق الرسمي باستخدام البيانات الشخصية المتضمنة رقم الجلوس والرقم السري المدون أسفل شهادة الثانوية العامة 2025 اضغط هنا.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتحت باب تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الثانوية العامة، المرشحين من تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، حتى الإثنين الإثنين الماضي.

وتأتي التحويلات في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وزارة التعليم العالي تقليل الاغتراب نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب طلاب المرحلتين الأولى والثانية
