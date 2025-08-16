8 شروط للتحويل بين الكليات بتنسيق الجامعات 2025 لطلاب الثانوية

كتب- عمر صبري:

حدد المجلس الأعلى للجامعات، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الشروط والقواعد المُنظمة للتحويل بين الكليات الجامعية.

وفيما يلي ننشر 8 شروط للتحويل بين الكليات، وفق ما أقره المجلس الأعلى للجامعات.

- التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

- تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الثانوية العامة، ويستمر حتى الإثنين 18 أغسطس 2025، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشارت الوزارة، إلى توافر معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية لتقديم المساعدة للطلاب في إتمام عملية التسجيل، وذلك خلال المدة المحددة، مؤكدة أن التقديم يتم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

التعليم: تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى العربي

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. كليات ومعاهد متبقية لطلاب الثانوية "أدبي"

بالدرجات| تنسيق المرحلة الثانية 2025.. كليات ومعاهد علمي علوم ورياضة