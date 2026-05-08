متحدث التعليم: تكلفة الوجبة المدرسة للطالب سنويًا 413 جنيهًا بإجمالي 6.2 مليار جنيه

كتب : حسن مرسي

10:56 م 08/05/2026

الوجبات المدرسية

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوجبة المدرسية تستهدف البناء الجسدي ومكافحة الأمراض التي قد يتعرض لها الطفل في المرحلة العمرية من الابتدائي حتى سادسة.

وأوضح زلطة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الوجبات تركز على بسكويت مدعم بفيتامينات مع لبن أو عصير أو رغيف خبز مع مثلثات جبنة.

وأشار إلى أن الوجبات توزع بمعدل يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع، على كل مدارس الجمهورية بالمرحلة الابتدائية، بما فيها مدارس التربية الخاصة والرياضية.

ولفت إلى أن "التعليم العام فيه 13 مليون طالب، والأزهري 2 مليون، يعني الإجمالي 15 مليون طالب بيستفيدوا من الوجبة يا أستاذ عمرو".

وأكد أن تكلفة الوجبة للطالب الواحد سنويًا تصل إلى 413 جنيهًا، ليصبح الإجمالي 6.2 مليار جنيه تصرفها الدولة على الوجبة سنويًا.

وشدد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم على أن الوجبة لم تعد توزع في الإعدادي والثانوي لأنها مختصة بالبناء الجسدي للأطفال في المرحلة العمرية المحددة فقط.

الوجبات المدرسية شادي زلطة عمرو أديب

