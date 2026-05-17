توجه محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، إلى المملكة المتحدة للمشاركة في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم (Education World Forum)، والذي يُعقد سنويًا بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة واسعة من وزراء التعليم وكبار المسؤولين وصنّاع السياسات التعليمية من مختلف دول العالم.

ويُعد المنتدى العالمي للتعليم منصة رفيعة المستوى لأكبر تجمع دولي سنوي لوزراء التعليم والمهارات، وكبار المسؤولين الحكوميين، والمنظمات الدولية، والقيادات الأكاديمية، وشركاء من القطاع الخاص من حول العالم، من أجل الحوار وتبادل الخبرات حول مستقبل التعليم وتطوير الأنظمة التعليمية، بما يشمل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي في التعليم، وتطوير التعليم الفني والتقني، وإصلاح المناهج، وتعزيز مهارات المستقبل، والابتكار إلى جانب دعم مبادئ العدالة والشمول في العملية التعليمية.

ومن المقرر أن يشارك الوزير في عدد من الجلسات العامة واللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع وزراء ومسؤولين دوليين وممثلي مؤسسات تعليمية دولية، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات تطوير التعليم والتعليم الفني، ودعم جهود الوزارة في تنفيذ محاور تطوير المنظومة التعليمية وفقًا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.

كما تتضمن أجندة الزيارة عقد مباحثات موسعة مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين؛ لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات تطوير التعليم قبل الجامعي، والتعليم الفني، وتنمية مهارات المعلمين، والتحول الرقمي، بما يسهم في دعم رؤية الدولة المصرية لبناء نظام تعليمي حديث قادر على إعداد أجيال مؤهلة لمتطلبات المستقبل وسوق العمل العالمي.

وتأتي مشاركة مصر في المنتدى تأكيدًا على الدور الفاعل الذي تضطلع به الدولة المصرية في ملفات تطوير التعليم إقليميًا ودوليًا، وحرصها على الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة وتعزيز الشراكات التعليمية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.