أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية، بشأن تأجيل امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثاني بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026.

وأوضحت الوزارة، في خطابها، أن القرار جاء بالإشارة إلى الخطابات الواردة من صندوق تطوير التعليم الفني، والخاصة بتنظيم حفل توزيع الجوائز للطلاب الفائزين في مبادرة «سيسكو» على مستوى الجمهورية، والمقرر عقده يوم الخميس 14 مايو 2026.

وطالبت الوزارة المديريات التعليمية بالموافقة على تأجيل الامتحان إلى يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، نظرًا لحضور عدد كبير من الطلاب حفل التكريم الخاص بالمبادرة.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي حرصًا على مشاركة الطلاب الفائزين في فعاليات التكريم، دون التأثير على سير الامتحانات أو الإخلال بالعملية التعليمية.